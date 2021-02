Luana Volnovich, titular del PAMI, arremetió contra Horacio Rodríguez Larreta

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de febrero de 2021 • 12:34

La directora general del PAMI, Luana Volnovich, acusó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de "priorizar a las prepagas en detrimento del afiliado de PAMI" y señaló que la obra social que dirige no fue convocada a participar del operativo de vacunación porteño. Larreta y su ministro de Salud, Fernán Quirós, fueron imputados por el fiscal Carlos Stornelli por la supuesta contratación irregular de prestadoras de salud privadas para vacunar en la Capital.

Volnovich, dirigente de La Cámpora, afirmó que se llevó una "sorpresa" al ver "que el acuerdo fue con las prepagas". Cuestionó que "personas que pueden pagar las prepagas tengan privilegio de acceder a la vacuna [frente a] otras personas del PAMI que están en la computadora, intentando sacar un turno".

"En la ciudad de Buenos Aires se priorizó a las prepagas en detrimento del afiliado de PAMI. Eso generó una situación de desigualdad entre un afiliado de PAMI y un socio de una prepaga", remarcó la titular de la obra social estatal de jubilados y pensionados, en declaraciones radiales a El Destape.

"La vacuna no se comercializa en territorio argentino; el Estado las distribuye. Si la ciudad de Buenos Aires siente que no tiene la capacidad para vacunar a tanta gente, que pida ayuda, pero que la vacuna llegue a todos", dijo la funcionaria. "Nosotros no fuimos convocados por la Ciudad", agregó.

Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós fueron imputados por el fiscal Carlos Stornelli Crédito: Prensa GCBA

Volnovich adelantó que mañana, a las 14, tendrá una reunión con el ministro Quirós. "El Presidente nos pidió que ayudemos. Vamos a ofrecernos mañana e intentar quitar la incertidumbre", subrayó. Según indicó, "los teléfonos en el PAMI explotaron cuando el ministro dijo que todas las obras sociales fueron convocadas, pero hasta ahora solo aceptaron siete".

La titular del PAMI diferenció el rol de la institución en territorio bonaerense: "En la provincia de Buenos Aires vacunamos a [los alojados en] casi 130 residencias. Vamos y vacunan a todos, hay varias unidades móviles recorriendo distintos centros", destacó.

Conforme a los criterios de Más información