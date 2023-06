Lucas Romero aseguró que Axel Kicillof enfrenta una “complicación” que amenaza su reelección en la Provincia

escuchar

El director de la consultora Synopsis, Lucas Romero, analizó en LN+ la búsqueda de Axel Kicillof de un segundo mandato en territorio bonaerense y puso de manifiesto un “problema” que enfrentaría el actual gobernador y que haría peligrar sus chances de obtener la relección. Se trata del crecimiento de su imagen negativa y también de la posibilidad de una interna que, a priori, le restaría significativamente.

El analista político subrayó una suba en la imagen negativa de Kicillof en partidos de Gran Buenos Aires. De acuerdo con un estudio de CB Consultora, cuenta con -70% en La Matanza, seguido de Morón (-64%), Ituzaingó (-61%), Tigre (-60%), Esteban Echeverría (-60%) y San Martín (-57%).

Sin embargo, la mayor sorpresa se encuentra localizada en La Matanza, un importante bastión del voto kirchnerista, donde el gobernador de la Provincia cosecha un 55% de imagen negativa. “No ha sido una gestión de Kicillof presente en el Gran Buenos Aires. Le faltó”, sostuvo el director de Synopsis al respecto.

La imagen negativa de Axel Kicillof en el Gran Buenos Aires Captura de Pantalla

En diálogo con José del Rio y Pablo Rossi, sostuvo, no obstante, que la “complicación” mayor para el gobernador se le presenta dentro de su propio espacio y ante el desafío que le presenta Victoria Tolosa Paz. “Está claro que al oficialismo le conviene ir con un candidato unidad y que no hay primaria. Pero evidentemente no es lo que va a ocurrir”, señaló el principio.

Y hizo alusión a un antecedente poco alentador para Kicillof: “En 2015, hubo un antecedente muy malo de una primaria en la Provincia. Hace ocho años atrás, el peronismo termino perdiendo votos en esa primaria entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez”.

“El problema que tiene Kicillof es que no cuenta con una primaria desbalanceada, sino una primaria competitiva. Y además, está midiendo mucho menos de lo que el oficialismo sacó en el 2021, que ya era un mal resultado”, coronó.

Noticia en desarrollo

