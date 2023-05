Lucas Romero explicó la “estrategia defensiva” que encara Cristina para la próxima elección

escuchar

El director de la consultora Synopsis, Lucas Romero, analizó en LN+ la estrategia electoral de Cristina Kirchner de cara a las elecciones generales y en un escenario todavía incierto para el oficialismo en materia de candidaturas.

Romero consideró que la vicepresidenta asume un planeamiento “defensivo” con el objeto de construir un piso electoral sólido a la vista de lo que ella misma calificó como “una elección de tercios”. “Para fidelizar ese piso, apela a la identidad peronista”, señaló en el programa +Nación, conducido por José Del Rio y Pablo Rossi.

“En un contexto de debilidad, ella está tratando de aferrarse a ese peronismo. La última intención de voto de ella se acercaba al 18%. Con [Eduardo] Wado de Pedro podría llegar al 20%. Pero nada más”, explicó a continuación.

La vicepresdienta Cristina Kirchner en el acto del 25 de mayo Twitter

En ese sentido, recordó que cuando la vicepresidenta realizó su alegato por la causa de la obra pública, en agosto de 2022, le hizo un guiño a esa identidad. “Sale al balcón del Senado donde la esperan sus seguidores, las cámaras la toman y en un momento hace la seña para que canten la marcha peronista. Así es como intenta aferrarse aquella identidad”, describió.

Para Romero, el acto de la vicepresidenta en Plaza de Mayo fue una herramienta con la que “ella se pone en el centro de la escena” y “muestra sus intenciones de querer digitar la confección de la oferta electoral del peronismo”. “Reclama la lapicera parra tener centralidad en el proceso de construcción”, cerró.

El candidato de Cristina Kirchner para los comicios

A la luz del spot que lanzó el ministro del Interior el pasado jueves, en el que se muestra como candidato y se jacta de ser parte de la “generación diezmada” que la misma vicepresidenta dijo debe tomar las riendas el país, el directo de Synopsis ratificó sin embargo que la mirada de Cristina va por otro lado.

“Hoy Sergio Massa es el candidato que le ofrece la mejor derrota el oficialismo. Esto no es solo por cuestiones competitivas sino porque además no está asociado al kirchnerismo como tal. Por ende, el fracaso no sería de ellos”, afirmó sobre la figura del titular de Economía.

Lucas Romero explicó la “estrategia defensiva” que encara Cristina para la próxima elección

Y resaltó: “Con ello en mente, Cristina no se puede dar el lujo de ir o por Wado de Pedro o por Kicillof ya que estas elecciones son una escena adversa para ambos personajes. Hablamos de lo que podría ser verdaderamente la peor derrota del peronismo en la historia de la Argentina”. “¿Qué motivo tendría entonces Cristina para exponer a una figura propia a tal desastre?, insistió una vez más.

El ministro de Economía Sergio Massa y la vicepresidenta Cristina Kirchner en el acto del 25 de mayo Rodrigo Néspolo

Y completó: “Entonces, la estrategia de Cristina probablemente sea que Massa quede como candidato. Pero antes de ungirlo necesita de un candidato propio que le dé poder de negociación y así evitar dar muchas cosas al ministro, como la lista de diputados. Probablemente ese sea el juego de Wado y [Juan] Grabois”.

A modo de análisis sobre la “elección de tercios” que se avecina, protagonizada por Juntos por el Cambio, el Frente de Todos y La Libertad Avanza, Romero indicó que las encuestas muestran los tres actores “han ido emparejando su competitividad”. “Y eso plantea mucha incertidumbre porque nos empieza a presentar escenarios múltiples con probabilidad de ocurrencia”, finalizó.

