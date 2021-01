El exjefe de Gabinete quiere modificar por ley el funcionamiento de la Corte Suprema, apuntada por el kirchnerismo tras la ratificación de la condena a Amado Boudou Crédito: Manuel Cortina

En el marco de la presión kirchnerista contra la Corte Suprema, el exjefe de Gabinete y actual interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, propuso "eliminar el sistema" de control de constitucionalidad, que actualmente recaen en última instancia en el máximo tribunal.

Este fin de semana, el presidente Alberto Fernández profundizó la presión sobre el Poder Judicial, en línea con la postura de Cristina Kirchner, y afirmó: "En la Justicia debemos meter mano, sin ninguna duda, lo que significa cambiar cosas". A la vez, fustigó a la Corte Suprema por no intervenir en los casos que involucran a su compañera de fórmula y al exvicepresidente Amado Boudou, condenado por la compra ilegal de la empresa Ciccone.

En ese contexto de tensión, Aníbal Fernández dijo que "uno de las primeras reformas" que "deberían hacerse, es eliminar el sistema difuso de control de constitucionalidad". Incluso consideró que podía hacer "por ley". "No es necesario reformar la Constitución Nacional", agregó.

Cristina Kirchner embistió contra la Corte Suprema luego de que el tribunal ratificara la condena contra su exvicepresidente, Amado Boudou, por apropiarse de las acciones de la imprenta de billetes, Ciccone Calcográfica.

Desde entonces se intensificaron las propuestas kirchneristas para dividir las facultades de la Corte Suprema.

Este lunes, Aníbal Fernández propuso crear "un tribunal supremo dividido en salas por competencia, con jerarquía de Superior Tribunal, para que actúe como instancia última de los casos en que se discuten sentencias manifiestamente arbitrarias".

Presión

El kirchnerismo tiene apuntado a gran parte del fuero federal por los avances de las causas de corrupción contra exfuncionarios. Cristina Kirchner califica las investigaciones por corrupción como una persecución política y presiona para frenarlas. En la misma línea, el presidente dijo este fin de semana: "¿Con qué criterio actúa la Corte? Cristina Kirchner tiene once recursos ante la Corte que nunca recibieron ninguna respuesta. ¿Eso no tiene urgencia ni gravedad institucional?". Agregó, además, que el Poder Judicial "es el único de los poderes que en 30 años de democracia no fue revisado en detalle", y advirtió: "Ha llegado la hora de que lo hagamos".

