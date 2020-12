Entrevistado por Cristina Pérez, el actor y referente de la oposición criticó al kirchnerismo por el manejo de la pandemia Fuente: Archivo

Desde la salida de Cambiemos del poder, Luis Brandoni se convirtió en un referente de la oposición. A más de un año del brote inicial de coronavirus, que devino en pandemia, el actor cuestionó con dureza al gobierno de Alberto Fernández por el manejo de la crisis sanitaria y, en especial, por la forma en la que se comunicó la llegada de la vacuna Sputnik V al país.

Invitado en el programa Confesiones (Radio Mitre) Luis Brandoni (80) se explayó sobre una multiplicidad de cuestiones. Entre ellas, el actor cuestionó la cobertura que algunos medios oficialistas hicieron del despegue del avión que fue a buscar la vacuna rusa y que el arribo de la misma haya sido celebrado como una epopeya.

"Nunca existió un fenómeno global como este. Entonces hay una ansiedad, una desesperación para que aparezca la vacuna y de pronto aparece un país que se llama Suiza que dijo: 'Acá no se da ninguna vacuna hasta que no tenga el tiempo necesario para tener la certeza que tiene que tener una vacuna'. En Suiza esto no se discute, porque nadie se da una vacuna hasta que no lleve por lo menos dos años y [se cumplan] las distintas etapas que tiene que atravesar una vacuna", explicó.

Luego, Brandoni centró su análisis en lo que sucede a nivel local y cuestionó la cobertura de algunos medios cercanos al Gobierno sobre la llegada de la vacuna rusa Sputnik V. "Esto se está haciendo con premura, por la propia ansiedad y los daños económicos, sociales y económicos que producen los encierros. Se están viviendo en Inglaterra situaciones complicadas. Pero lo que yo no puedo creer es que acá se esté hablando de la vacuna con una camiseta partidaria. Esta es la locura que vivimos nosotros que no sé si ocurre en otros países del mundo. Además por tan poca cosa, porque, en rigor de verdad, todavía no sabemos si la vacuna rusa puede ser buena, pero no están dadas las medidas de comprobación", remarcó.

Sin nombrarlo, Brandoni cargó contra Víctor Hugo Morales por su relato durante el despegue del avión de Aerolíneas Argentinas. "Lo viven como una epopeya. La salida de un avión, que deben salir miles en todo el mundo, alrededor de 80.000 o 90.000 vuelos por día, y no lo transmite nadie. Acá lo transmitió un relator de fútbol, como si fuera una epopeya, como si fuera el comienzo del Cruce de los Andes. Una ficción, un relato, una cosa descomunal, que no tiene que ver con la vacuna, sino con la campaña política", comparó.