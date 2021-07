Luis Brandoni reveló cuál es el rol que quiere ocupar en las elecciones

En el marco de un reportaje con la cadena CNN por la vuelta a las funciones de su obra El Acompañamiento, el actor Luis Brandoni habló sobre las elecciones legislativas, y sobre la coyuntura política en el marco de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus: “No voy a ser candidato para ningún cargo, pero la tarea política me sigue interesando mucho. Es posible que esté en una lista, pero no voy a tener posibilidad de ser elegido porque voy a estar en el último lugar”.

Por otro lado, respecto de la pandemia, recordó lo que vivió cuando se contagió de Covid-19: “Estuve internado, pero no lo padecí”. Y agregó: “Espero la segunda dosis de Sputnik-V”. En este sentido, destacó que está “contento” porque “está mejorando la asistencia del público al teatro”. Explicó: “Tenemos la limitación del cupo del 50% de la capacidad, pero tenemos la esperanza que algún día se levante y podamos disfrutar de las salas plenas”.

“No sentí miedo de volver al teatro, hay que tener determinados cuidados, pero el regreso me dio mucha alegría, el teatro me da felicidad. Lo que pasa con la gente es satisfactorio y hermoso. El teatro es una ceremonia única, por eso existe hace tantos años, es una de las pocas tareas artesanales que quedan en el mundo, porque cada función es única”, dijo Brandoni, notablemente contento.

Inicio accidentando

Para Luis Brandoni, la vuelta de las funciones de teatro en la Ciudad, pocas semanas atrás, fue un tanto accidentada. Es que un abogado mediático interrumpió la función que protagoniza en el Multiteatro, Acompañamiento, para decir que detrás de su butaca se encontraban sentadas dos personas y que no se respetaba la distancia determinada por protocolo para prevenir la propagación del coronavirus. Esas dos personas eran Patricia Bullrich y su pareja.

Christian D’Alessandro, quien realiza columnas sobre derecho y tercera edad en radio Cooperativa, fue quien decidió interrumpir la obra para decir que no se cumplían los protocolos ya que tenía personas sentadas detrás suyo cuando debe haber butacas libres entre los espectadores.

En tanto, al igual que Carlos Rottemberg, quien expresó en varios medios que se cumplía con la distancia debida, Luis Brandoni dijo a LA NACION que el abogado inició “un escándalo” cuando en el teatro “se han cuidado mucho los protocolos” y expresó: “Si el señor quiso perjudicarnos porque una señora que no pertenece al peronismo vino a vernos, le salió el tiro por la culata porque ahora vendimos un récord de entradas”.

