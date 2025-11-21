Luis Caputo rechazó negociaciones para acceder a un auxilio de bancos estadounidenses

El ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó este viernes que se hubieran entablado negociaciones para un auxilio financiero por parte de bancos estadounidenses de alrededor de 20 mil millones de dólares, adicionales al swap, como había informado en octubre el medio norteamericano Semafor. The Wall Street Journal informó ayer que las entidades se inclinaban a otorgar préstamos por 5 mil millones de dólares.

“Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de 20 mil millones. Es una operación más, con la sola intención de generar confusión”, apuntó Caputo, contradiciendo así lo publicado ayer por el medio financiero.

Según el diario estadounidense, la operación, que había comenzado a gestarse con JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup para acceder a un préstamo por US$20.000 millones extra, fue descartada por las entidades bancarias.

De acuerdo a lo publicado por los periodistas Alexander Saeed y Justin Baer, las entidades esperaban precisiones del Departamento del Tesoro sobre los colaterales y garantías que podrían llegar a usar para cubrirse de eventuales pérdidas.

De todas formas, el artículo planteaba que los bancos privados se encontraban barajando la posibilidad de otorgar al país un auxilio financiero por unos US$5000 millones mediante una operación de recompra—o “repo”— a corto plazo. Y luego expresaron que el Gobierno usaría esos fondos para afrontar un próximo vencimiento de deuda de alrededor de US$4000 millones en enero.

Según el medio financiero, la intención del gobierno argentino era la de trabajar con los bancos para emitir miles de millones en nuevos bonos y, con lo recaudado, cancelaría la operación de repo en cuestión de meses. En el artículo se advertía que uno de los riesgos que podían afrontar las entidades era el de quedar expuestas si las condiciones de mercado se deterioraban y el país no lograba colocar nuevos títulos ni obtener otras fuentes de financiamiento.

Si bien las fuentes citadas por el WSJ señalaban que las conversaciones con la Argentina estaban en su fase inicial y podrían modificarse o incluso caerse, el ministro de Economía rechazó este viernes que se estuvieran llevando a cabo negociaciones con los bancos privados norteamericanos.

El ministro de Economía ya se había expresado ayer por redes sociales sobre el artículo del WSJ, aunque no había hecho ningún tipo de aclaratoria sobre lo allí mencionado. Caputo simplemente le contestó a un usuario de X que preguntaba sobre el acuerdo de forma agresiva. “¿Qué mier... es esto?“, planteó citando un tuit sobre el artículo. ”Excelente pregunta", contestó el funcionario sin brindar mayores precisiones.

Los trascendidos sobre supuestas conversaciones con las entidades bancarias privadas comenzaron en octubre luego de que el sitio Semafor publicara que las entidades bancarias estaban discutiendo un préstamo de emergencia respaldado por activos argentinos.

En aquel entonces, Caputo había viajado con parte de su equipo económico a Washington donde participaron de un evento organizado por el JP Morgan para banqueros e inversores, y más tarde fueron galardonados por Latin Finance-como mejor ministro de Economía y mejor presidente de Banco Central del año- en una sede del Citi en aquella capital.

El artículo del WSJ y el respaldo de EE.UU.

Más allá del involucramiento de los bancos privados, el diario informó que el Departamento del Tesoro, liderado por Scott Bessent, desplegó esfuerzos significativos para apuntalar al gobierno de Milei. “No está claro cuánto del swap de US$20.000 millones otorgados por Washington ya fue utilizado por Buenos Aires, aunque datos delBanco Central mostraron un incremento de US$2500 millones en los swaps de moneda extranjera de corto plazo entre fines de septiembre y fines de octubre. El Banco Central declinó hacer comentarios”, explicaron desde el WSJ.

Asimismo, aseguraron que Estados Unidos transfirió aproximadamente US$900 millones a la Argentina mediante “derechos especiales de giro”, un instrumento de reserva administrado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), según confirmaron fuentes conocedoras del tema y registros del propio FMI al diario estadounidense.

“El gobierno de Estados Unidos mantiene plena confianza en el compromiso del presidente Milei y del ministro Caputo con los principios fundamentales mientras trabajan para ‘Hacer a la Argentina Grande Otra Vez’”, sostuvo un portavoz del Tesoro al WSJ, aunque no brindó más detalles sobre la asistencia financiera.

En otro tramo de la publicación, los periodistas aseguraron que exfuncionarios del Tesoro criticaron públicamente “la falta de transparencia del respaldo financiero brindado a la Argentina”, al considerar que se aparta de prácticas de décadas anteriores, como las que se implementaron en los años 90 para asistir a México.

“Básicamente no hay información sobre cómo se está utilizando ese dinero”, advirtió Brad Setser, investigador del Consejo de Relaciones Exteriores y exsecretario adjunto del Tesoro durante la administración Obama al WSJ. Y cerró: “Creo que es inusual, considerando que se trata de fondos provistos por los contribuyentes”.