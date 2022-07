Luis D’Elía dijo que Cristina Kirchner está “abrazada a la derecha” y que junto a Mauricio Macri busca destituir a Alberto Fernández a cambio de impunidad judicial

A horas de que la vicepresidenta Cristina Kirchner encabece un acto en Ensenada por el 48º aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, el dirigente social Luis D’Elía volvió a cruzarla en una entrevista radial donde la acusó de estar “abrazada a la derecha” y de querer destituir al presidente Alberto Fernández a cambio de impunidad judicial.

“Cristina ha elegido un camino. En lo que va del año se reunió dos veces con el embajador norteamericano, con la jefa del comando sur de los EE.UU., les declaró la guerra a los movimientos sociales, prefiere reunirse con [Carlos] Melconian y La Mediterránea, y avala a todas y cada una de las represiones de [Sergio] Berni”, lanzó D’Elía en De Puntín, por Continental, y aseguró que a partir de dichas actitudes la exmandataria demuestra que “está abandonando al kirchnerismo”.

Al ser consultado sobre cómo ve al Frente de Todos (FdT) con miras a las presidenciales de 2023 en medio de la férrea interna que atraviesa, contestó: “A mí más que las elecciones lo que me preocupa es el rumbo de las cosas. Veo una Cristina muy abrazada con la derecha clásica oligárquica e imperial y saboteando igual que Mauricio Macri al Gobierno. Pareciera que el movimiento destituyente sobre Alberto Fernández tiene una pata en el macrismo y otra en el cristinismo”.

Ante estas declaraciones, al dirigente social le preguntaron si creía que ambos espacios habían arreglado de manera explícita desestabilizar al Presidente, a lo que respondió: “A partir de la reunión con Melconian, no descarto que sea algo acordado”. Y siguió: “Quizás Macri y Cristina busquen destituir a Alberto para acordar con el FMI, vaya a saber a cambio de qué cosa. El metamensaje de las señales que está dando Cristina es: ‘El ajuste y el plan que quiere la oligarquía y el imperio los voy a llevar adelante yo’. ¿A cambio de qué? No sé, es una mujer acorralada jurídicamente, por ejemplo”.

En otro tramo de la nota, también se refirió a los dichos del ministro de Desarrollo bonaerense y referente de La Cámpora, Andrés “El Cuervo” Larroque, quien esta semana al hablar sobre la interna del Gobierno aseveró que la “fase moderada” liderada por el Presidente está “agotada” y aseguró que Cristina Kirchner es la única que “genera esperanza”.

“El único mérito de Larroque es ser amigo de Máximo Kirchner. Es un pibe que no tiene currículum, no tiene lucha, calle, peleas populares. Llegó a donde llegó por ser amigo de Máximo y me parece que tiene una opinión equivocada. Alberto viene dando durísimas batallas en el plano nacional e internacional”, indicó D’Elía y agregó con relación a la postura del mandatario ante este tipo de declaraciones: “A Alberto no le gusta sobreactuar, está ajeno a la tribuna muchas veces berreta. Siempre busca el recato, como profesor de derecho e hijo de un juez”.

En esa línea, elogió las palabras que Fernández brindó ayer en la CGT por el 48° aniversario de la muerte de Perón. “Me pareció un Alberto muy ligado al discurso del Perón del 73, hablando de unidad nacional, de consolidar un proyecto común, de las perspectivas de la Argentina frente a la pandemia y a la guerra como una perspectiva extraordinaria de salida para nuestra patria. Lo vi con la mirad alta, volando alto”, evaluó.

Tras ello analizó con relación a la afirmación del Presidente -en respuesta a declaraciones previas de su vice- según la cual “el poder no pasa por ver quién tiene la lapicera”, sino por “convencer”. “Digamos que convencer, seducir y dialogar es mucho mejor que forzar las cosas. Pero yo no hago una tragedia del debate interno. Una fuerza política que debate públicamente es una fuerza sana, que muestra salud democrática y republicana”, consideró.

Sobre el final de la nota y después de describir al Presidente como “un tipo tolerante, respetuoso y que no quiere aparecer tampoco como el responsable de la ruptura” del FdT, al dirigente social le consultaron sobre la posibilidad de que el acto por separado de Cristina Kirchner en Ensenada “ponga en riesgo” la unidad de la coalición oficialista. Entonces, expresó: “No lo creo. Tiene que haber unidad en la diversidad y ojalá que haya PASO en 2023 así podemos ensanchar la base electoral”.

Finalmente e indagado sobre la última elaboración, aclaró: “Yo planteo debatir democráticamente en el marco de la unidad, no planeo echar a nadie; el que gana conduce y el que pierde acompaña. Ahora, a mí no me van a silenciar en ningún debate”.