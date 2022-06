Receta de Luis D’Elia acusó a Cristina Kirchner de “no ser kirchnerista” tras su reunión con Carlos Melconian

El dirigente social Luis D’Elía cargó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner luego de la reunión que mantuvo con el economista y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian. “No son kirchneristas los que se reúnen con [Carlos] Melconian”, disparó D’Elía a través de una publicación de Twitter.

En un breve posteo, aclaró: “NO SON KIRCHNERISTAS los que se reúnen con Melconian y los garcas de la fundación Mediterránea. NO SON KIRCHNERISTAS los que reprimen docentes y camioneros. NO SON KIRCHNERISTAS los que persiguen a los movimientos sociales. NO SON KIRCHNERISTAS los que siembran el desaliento”.

Luego -en una reciente entrevista televisiva-, se planteó una serie de interrogantes. “¿Qué tiene que hablar Cristina Fernández de Kirchner con Carlos Melconian, que juega siempre al filo de la Revolución. ¿Qué tiene que ir hablar con Melconian?; ¿De ajuste, de dolarización, de más deuda, de allanamientos con los gringos?”.

Melconian confirmó el sábado que se vio con la expresidenta en un encuentro que él mismo calificó de tipo “institucional”. “Si me llama una autoridad o un presidente, aunque no esté de acuerdo con su ideología yo voy. Tenemos que romper con esa grieta”, explicó en diálogo con Radio Mitre.

“¿Cómo me va a pedir mi opinión un presidente y yo no voy a ir? Desde la vuelta de la democracia yo me vi con todos y faltaba Cristina. Y bueno, llegó el momento. Hubo la institucionalidad de por medio y luego se dividió. Lo institucional fue media hora y el resto actualidad”, acotó.

Más críticas a Cristina Kirchner

Durante su paso por el estudio de A24, el dirigente social profundizó sus reproches hacia Fernández de Kirchner. Consideró que “después de 21 años de una actitud solidaria enorme con todos los movimientos sociales -a los que considero que se pusieron al hombre el país- hoy nos trata de misóginos y ladrones”.

Respecto de los planes sociales, y días después de que la vicepresidenta criticase la tercerización y avanzara con la discusión por el traspaso de estos programas a manos de provincias y municipios, sostuvo que “no es la intención real de Cristina”. “No se los quiere dar a intendentes y gobernadores”, dijo

Y precisó: “Se los quiere dar a La Cámpora, a la propia estructura. Quiere que los 1.200.000 planes pasen a ser manejados por ellos”. En esa línea, precisó que el expresidente Mauricio Macri buscó hacer lo mismo pero con la única intención de “dañar” a referentes kirchneristas.

“Mauricio Macri le dio a los movimientos sociales 200.000 planes. A mí organización le sacó todo, y además me metieron en la cárcel tres años. Los que no pactamos con el macrismo, nos quedamos sin un solo plan: Milagros Sala, Fernando Esteche y yo”, completó.