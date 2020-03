Luis Majul, sobre el coronavirus: "Lo peor está por venir"

Luis Majul habló sobre su regreso a la televisión 10:52

Previo a su desembarco con dos programas en LN+, el periodista Luis Majul fue invitado a Terapia de Noticias para conversar con Francisco Olivera sobre la situación que atraviesan la Argentina y el mundo, a raíz de la pandemia del coronavirus.

"En estos momentos lo que tenemos que hacer como periodistas es no mentir. El mundo cambió para siempre. No solo con la economía, sino con el periodismo, la gente, la reacción y el vínculo entre las personas. Se están empezando a ver claramente los actos heroicos de ángeles, de muchos trabajadores de la salud, así como también se ve gente necia, miserable, que se muestra en toda su magnitud. La tarea que tenemos nosotros es la de mostrar lo que está pasando, de buscar información para saber cómo sigue esto", dijo acerca de la labor del oficio.

"¿Cuál es la situación real hoy? Lo peor está por venir. Nosotros como periodistas no tenemos que ser catastróficos, pero tenemos que decir la verdad. Esto todavía ni siquiera empezó, en su aspecto más dramático", sostuvo.

Sobre la realidad que vive el conurbano bonaerense por esta pandemia, señaló que "el hacinamiento que hay en muchas casas genera un doble problema" para la gente que vive ahí, ya que no está en la distancia mínima y, por otra parte, tampoco puede salir a la calle.

Para Majul, hubo dos noticias en los últimos días que estuvieron por encima de las demás: "La primera es que se conoció el primer caso de transmisión comunitaria, que quiere decir que el virus ya no es importado, ya lo tenemos acá y eso va a determinar un contagio más rápido y mucho más masivo que lo que vimos hasta ahora. Significa también que no lo pudimos parar y eso va a viralizar el contagio e implicará más muertes. No hay escenario optimista, sino realista".

La otra noticia, explicó, es que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, planteó la idea de cerrar la provincia y las fronteras porque si no el virus iba a contagiar a todo Jujuy y dijo también que se espera en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires un tsunami de casos. "Esto va a suceder. El Gobierno lo espera", agregó el periodista.

"La principal vacuna, que todavía no existe, es el aislamiento y la cuarentena. A los irresponsables que no se quedan en sus casas hay que denunciarlos", pidió.

Con respecto a la situación que atraviesan las empresas, dijo que "no van a poder durante mucho tiempo seguir generando ingresos con la actividad absolutamente parada y que hay una fuerte presión social y del Estado para que la actividad sea la mínima indispensable".

En relación a su vuelta a la televisión, dijo encontrarse "muy feliz y con sentimientos contradictorios". "Feliz de venir a trabajar a un medio que conozco porque hace muchos años escribo acá, tengo muchos amigos, miro la redacción y me siento en casa. Y con sentimientos encontrados porque es un momento muy difícil en el que uno tiene que pensar más que en su programa, en dónde pararse frente a esta realidad. Ya no importan los nombres, las ideologías ni los programas, importa que cada uno haga las cosas de manera más responsable. Menos 'yo' y más 'nosotros'".

Majul adelantó que a partir del domingo 5 de abril inicia la nueva temporada de La Cornisa y que el lunes 6, comenzará con su nuevo ciclo diario Mirá lo que te digo, que irá de lunes a jueves a las 21, ambos programas por LN+.