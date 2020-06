El periodista le pidió a Alberto Fernández que le ponga un "límite político" a la vicepresidenta Cristina Kirchner Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de junio de 2020 • 17:25

El periodista Luis Majul presentó ante la Justicia una denuncia penal luego de recibir "mensajes intimidatorios", con imagen y texto, y le pidió al presidente Alberto Fernández que "le ponga un límite político" a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Acabo de presentar una denuncia penal por mensajes intimidatorios que recibí en mi propio teléfono, el viernes pasado", anunció el periodista. "Por el tenor, puede ser un "loquito suelto". También puede ser algún incondicional de Cristina Kirchner. Ella nos acaba de acusar, a un grupo de periodistas, de formar parte de una "asociación ilícita" para perseguirla", agregó Majul.

Y adelantó que ampliará sobre lo ocurrido hoy, a partir de las 19 horas, en el programa #EspecialCoronavirus, por LN+. "Les daré más detalles, incluida la imagen que esta persona me envío con el fin de intimidarme. La información completa la presentaré en La Cornisa", agregó. "Tardé unas horas en enviar la denuncia, del viernes al domingo, porque antes me tomé el trabajo de avisar a mis familiares y a mis amigos, para que no se inquietaran", aclaró.

Majul contó que avisó sobre la denuncia al secretario de Comunicación y Prensa de Presidencia, Juan Pablo Biondi, y a Hernán Reibel, "quien a veces oficia de vocero de Cristina Kirchner".

"No tengo miedo. Sin embargo, no quiero naturalizar este tipo de cosas. Que un vicepresidente en ejercicio acuse de formar parte de una "asociación ilícita" a un grupo de periodistas es una anomalía. Que te dejen mensajes intimidatorios en tu teléfono también. Alguien debería ponerle un freno institucional a Cristina Kirchner", dijo Majul. "Y Alberto Fernández, como presidente, debería ponerle un límite político. Y concreto", agregó.

"El número de teléfono desde el que me mandaron los mensajes intimidatorios está acompañado en la denuncia penal", informó.

Y aseguró que el objetivo de su denuncia es "que Cristina Kirchner y Alberto Fernández, entre otros, detengan a los loquitos sueltos o los incondicionales que se sienten con suficiente impunidad como para amenazar a personas sin ser castigados por la ley".

Por último, Majul sostuvo: "Si lo que buscan es amedrentar, tengo una mala noticia para darles: fracasaron de nuevo".