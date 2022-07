Luis Naidenoff reveló el momento en que se enamoró de Carolina Losada: “Estaba loco”

Los senadores Luis Naidenoff y Carolina Losada se mostraron este viernes en la Exposición Rural de Palermo por primera vez en público después que trascendiera días atrás que están en pareja.

Los legisladores de Juntos por el Cambio visitaron la muestra organizada por la Sociedad Rural, se tomaron fotografías con el público, hablaron con distintas personas y conversaron con distintos puesteros de la exhibición.

Además, se hicieron tiempo para contar detalles su vínculo. Ambos brindaron una entrevista a Radio Rivadavia, cuya señal tiene un móvil en la Exposición de Palermo. Allí, los referentes de la UCR destacaron su alegría por la relación y hablaron del comienzo.

Naidenoff fijó el inicio durante la campaña legislativa de 2021, cuando la periodista y exmodelo ingresó a la política y compitió a través de Juntos por el Cambio. “Cuando la acompañaba a Caro como senador en la campaña en Santa Fe, en realidad era mentira, lo hacía más porque estaba totalmente loco”, rememoró. “Yo, ni bola en ese momento”, acotó Losada.

Carolina Losada y Luis Naidenoff se mostraron juntos

La relación nació a partir del trabajo legislativo conjunto en la Cámara alta. Losada se separó en diciembre después de 17 años, justo en el momento en el que comenzaba a desarrollar su tarea legislativa. Naidenoff, por su parte, enviudó en 2018, cuando su hijo y su expareja fallecieron por inhalación de monóxido de carbono

“Me ayuda, me cuida, me enseña, todo”, señaló este viernes Losada en un pasaje de la entrevista. En tanto, entre risas, el actual titular del bloque de la UCR en el Senado lanzó una curiosa apreciación. “Estoy regalado. Y lo asumo absolutamente”, dijo.

Losada destacó, además, una intervención reciente Naidenoff cuando le pidió una cuestión privilegio a Cristina Kirchner en el Senado en su contra, pese a que se trata e la presidenta del cuerpo. “La verdad es que ninguno se le anima, y los propios menos”, añadió.

La periodista, de 48 años, puso fin a su relación previa un mes después de imponerse en las elecciones generales de la provincia de Santa Fe con 738.568 votos (40,41%), resultado que relegó al Frente para Todos al segundo lugar.

Por su parte, Luis Naidenoff, de 55 años, es un experimentado dirigente político que representa a la provincia de Formosa en el Senado. Como referente del radicalismo en la Cámara alta, ha tenido fuertes cruces con figuras del kirchnerismo.