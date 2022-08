Luis Naidenoff y Carolina Losada anunciaron que se van a casar: los detalles

El romance entre los senadores Luis Naidenoff y Carolina Losada, que recorrió el país, tendrá ahora un nuevo capítulo: anunciaron su casamiento.

“Estábamos hablando y me dijo que se quería casar. ‘Ah, bueno’, le dije yo. ‘¿Vos también te querés casar?’, me preguntó. Y le contesté que no me estaba preguntando a mí. ‘¿No te tenes que arrodillar para eso?’, le dije. Y él se rió, se arrodilló y me propuso casamiento. Claro que le dije que sí”, contó Carolina, en diálogo con TN, sobre la propuesta.

Sobre su historia de amor, dijeron con naturalidad: “Se dio como se dan las cosas, naturalmente. Como cualquier persona que se enamora”. “Estamos bien, muy felices”, contó el senador.

Y agregó: “Creo que la situación es tan compleja que tampoco queremos mezclar y confundir un sentimiento muy sano y muy lindo para nosotros con algún tipo de especulación cuando la gente está tan golpeada. El mensaje quizás sea que hay que vivir con intensidad. Se siente de corazón y cuidamos este espacio”.

Aun no dieron detalles sobre cuándo será el momento en el que se unirán en matrimonio ni tampoco en dónde será esa celebración.

Luis Naidenoff y Carolina Losada, juntos en la Exposición de Palermo. Captura Instagram

Ambos legisladores confirmaron en julio que mantienen una relación y se mostraron juntos por primera vez en la exposición Rural de Palermo. La experiodista y ahora senadora por la provincia de Santa Fe se separó en diciembre pasado, después de 17 años de pareja, y el legislador formoseño enviudó en 2018 tras un trágico accidente doméstico en el que también murió su hijo adolescente.

Luis Nadeinoff reveló cómo nació su historia de amor con Carolina Losada

“Mi historia puede ayudar a muchos que pasaron por situaciones traumáticas o complejas. La vida tiene sentido cuando se la vive plenamente, con sus más y con sus menos. Cuando te tocan este tipo de situaciones, hay sentimientos encontrados que se reiteran a diario, como el dolor de la pérdida, pero todo tiene que ver con cómo te plantás ante la vida”, había dicho en ese entonces el legislador de Juntos por el Cambio, quien hoy rectificó ese aprendizaje.