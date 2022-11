Luz verde del Senado para que un exabogado de Cristina sea camarista de un tribunal clave

escuchar

El oficialismo consiguió hoy finalmente en el Senado aprobar los pliegos de tres jueces que integrarán la Cámara de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena, en Santa Cruz. Con un apoyo unánime de los 37 legisladores presentes y la ausencia de la oposición , el Frente de Todos y sus aliados en la Cámara alta le dieron su aval a la designación de Marcelo Bersanelli, un exabogado de Cristina Kirchner y de vínculos familiares con Máximo Kirchner.

La aprobación de los pliegos para ocupar las vocalías de la Cámara de Apelaciones de Piedra Buena incluyó también a los abogados Carlos Augusto Borges y Nelson Andrés Sánchez.

La Cámara de Apelaciones de Piedra Buena fue creada a finales de 2015, pero durante varios años no se conformó ante la presión de la oposición política local, que argumentaba que será un tribunal que terminará captando a futuro posibles causas abiertas contra el kirchnerismo.

Senadores oficialistas y aliados que aprobaron los pliegos para la Cámara de Piedra Buena, en Santa Cruz Hernán Zenteno - LA NACION

A finales de 2019, el llamado a concurso de los camaristas se destrabó en el Consejo de la Magistratura e inició un proceso que concluyó esta tarde en el Senado. En septiembre, en pleno debate por la reforma de la Corte, el kirchnerismo ya había llevado los pliegos al recinto, pero dio marcha atrás y los retiró del debate ante la resistencia de senadores peronistas que se negaban a votarlos.

Una vez que se constituya la Cámara, será el tribunal de alzada de los juzgados federales de Santa Cruz y Tierra del Fuego, tarea que actualmente lleva a cabo la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, tribunal más independiente del poder kirchnerista.

En julio pasado, durante la audiencia en el Senado en la que se analizó su pliego, Bersanelli rechazó haber sido abogado de la vicepresidenta , solo dijo haberla acompañado en una diligencia ante el juzgado federal -lo cual quedó registrado en un video publicado en redes sociales por Cristina Kirchner- y negó mantener en la actualidad vínculos familiares con los Kirchner. Pero estuvo casado con una hermana de la exesposa de Máximo Kirchner.

Juzgado Federal de Río Gallegos.- Cristina Kirchner junto a Marcelo Bersanelli mientras realizaban una presentación solicitada por el juez federal Claudio Bonadio. Captura de pantalla

Sin embargo, LA NACION reveló que Bersanelli actuó como abogado de Cristina Kirchner en noviembre de 2016, durante un operativo judicial en Río Gallegos con intervención de la Gendarmería.

La Defensoría General de la Nación publicó una convocatoria a concurso público para cubrir cargos de Defensor Público Oficial, para la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena y para La Rioja, cuya inscripción se abre en los próximos días, en tanto que el Consejo de la Magistratura tramita un alquiler de edificio para una Cámara que aún no tiene sede física.

La creación de la Cámara de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena estuvo marcada por la polémica desde sus inicios, ya que el tribunal absorbería todas las causas en las que estén o puedan estar involucrados funcionarios del gobierno nacional que tienen sus domicilios en Santa Cruz, o bien aquellos que ejerzan sus cargos en la provincia, dependiente del gobierno nacional.

La candidatura y el olvido de Bersanelli

Actualmente juez de primera instancia, al presentarse ante el Senado, Bersanelli rechazó haber sido abogado de la vicepresidenta, negó mantener en la actualidad vínculos familiares con la familia Kirchner y remarcó que si fuera necesario no dudaría en fallar en su contra. Así lo dijo durante una tensa audiencia en la Comisión de Acuerdos, donde se presentaron los postulantes para ocupar vacantes en juzgados y fiscalías.

Bersanelli estuvo casado con Candela García, funcionaria judicial también y hermana de la actual diputada provincial, Rocío García (FdT), expareja de Máximo Kirchner. Bersanelli fue también funcionario municipal y provincial del kirchnerismo .

“ Yo no fui su abogado, la acompañé a una presentación judicial que hizo” , afirmó Bersanelli al ser cuestionado por la senadora radical santacruceña María Belén Tapia durante la audiencia en la Comisión de Acuerdos, quien también recordó sus vínculos familiares con los Kirchner.

El candidato afirmó: “Yo no fui abogado de la señora vicepresidente, simplemente la acompañé a una presentación judicial, no llegué al nivel de ser abogado de ella. Ella tiene otros abogados y entiendo que me pidió que lo acompañe por una cuestión familiar que había en su momento ”, dijo Bersanelli.

Bersanelli se refirió a la mañana del 25 de noviembre de 2016, cuando estuvo junto a Cristina Kirchner en el Juzgado Federal de Río Gallegos para cumplir con un oficio del juez federal Claudio Bonadio, quien le pedía que deje sus huellas digitales en el marco de la causa dólar futuro. Cada paso de esa mañana quedó registrado en un video que la vicepresidenta compartió en sus redes sociales .

Sin embargo, un episodio clave quedó en el olvido durante la audiencia. Bersanelli actuó como abogado de Cristina Kirchner en un operativo judicial con intervención de la Gendarmería. O al menos se presentó como tal. Ocurrió el 1 de noviembre de 2016, cuando dos arquitectas del Tribunal de Tasaciones de la Nación acudieron al domicilio de la entonces expresidenta para peritar el valor de la propiedad.

El chalet de dos plantas en Mascarello 441, en Barrio Jardín de Río Gallegos, había sido adquirido por Los Sauces SA, una de las sociedades comerciales de la familia Kirchner, a Negocios Patagónicos SA (propiedad de Osvaldo Sanfelice, entonces socio de Máximo Kirchner). Los peritos acudieron junto a dos testigos y personal de la Gendarmería.

Cristina Kirchner se encontraba ese día en Buenos Aires, por lo que en el lugar se hizo presente el entonces abogado Bersanelli , quien primero pidió leer la orden judicial antes de abrir el portón lateral para permitir el ingreso a la casona. Un año más tarde, asumió al frente del Juzgado de Primera Instancia N°1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Río Gallegos. Y ahora su pliego de camarista pasó el rubicon del Senado nacional.