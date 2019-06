Macri ya acordó con Carrió el lugar que tendrá su partido en las listas

La jefa de la Coalición Cívica pidió renovar las bancas de los legisladores de su espacio Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

"Tomate el fin de semana para pensarlo y comunicalo", le dijo Elisa Carrió a Mauricio Macri por teléfono hacia el final de la semana pasada, cuando el Presidente le preguntó a la diputada si avalaba la nominación de Miguel Pichetto como compañero de fórmula. La líder de la Coalición Cívica hizo una nueva demostración de pragmatismo y de la "prescindencia" que la viene guiando en la etapa de definiciones electorales. Hasta ahora, no hizo comentarios rimbombantes que pudieran frustrar la aventura política.

La legisladora decidió manejarse bajo una máxima rectora. Para ella hay una "responsabilidad histórica de no volver atrás" y hay que "defender la república". Por eso, ya expresó que no obstaculizará las alquimias políticas que se definan para evitar que vuelva el kirchnerismo. Todo ello aunque no cambie su opinión -muchas veces crítica- sobre las figuras que el Gobierno intentó atraer para esta contienda electoral.

Más allá de su postura frente a los ajenos, Carrió y la Coalición Cívica ya acordaron con el Gobierno que lugar tendrán los suyos en las listas de este año. Según pudo conocer LA NACION, la Casa Rosada le garantizó a los "lilitos" que su bloque podrá renovar dos de las diez bancas que pone en juego. Y que a esos lugares se sumarán en las listas entre cuatro y cinco candidatos a diputados más, según aseguran cerca de la diputada, con chances de entrar al Congreso.

Este año terminan su período los diputados de la CC Orieta Cecilia Vera González (Catamarca) y Leonor Martínez Villada (Córdoba). En el partido de Elisa Carrió quisieran sumar a lugares "entrables" en las listas a varios candidatos más: dos diputados por la Capital Federal, entre dos y tres por la provincia de Buenos Aires, uno por Córdoba, uno por Santa Fe y eventualmente, uno en Entre Ríos. Aún resta conocer si Rubén Manzi, presidente de la CC en Catamarca, se presenta como candidato a gobernador por Cambiemos. Si resigna ese lugar, en su partido pedirán que vaya como candidato a diputado.

Todo estará sujeto, de todos modos, a la negociación que el Gobierno tenga con el radicalismo, que tras resignar la candidatura a la vicepresidencia buscará tener fuerte incidencia en el armado de listas.

El lugar que la CC tendrá en las nóminas del oficialismo fue conversado por las autoridades del partido con Marcos Peña el lunes. El presidente de la CC Maximiliano Ferraro y la presidente de la asamblea nacional del partido, Maricel Etchecoin se reunieron con el jefe de Gabinete durante unos 45 minutos en la Casa Rosada y terminaron de acordar esos espacios, que se venían negociando desde hace varias semanas.

En paralelo, Macri mantuvo línea directa con Carrió. Hablaron por teléfono seguido en los últimos días y conversaron sobre el candidato a vicepresidente. La líder de la CC le dio luz verde a Pichetto la semana pasada. El lunes por la noche, el Presidente volvió a hacerle un llamado a la diputada. Le confirmó que el jefe del PJ en el Senado sería su compañero de fórmula.