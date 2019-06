Macri activa el operativo contención para evitar fugas tras el cierre de listas

Rogelio Frigerio y Emilio Monzó, dos de los "perdedores" del oficialismo en el reparto de las candidaturas; la Casa Rosada busca retener a los "heridos" y promete cargos Fuente: Archivo

Entre el fin de la presentación de las listas y el comienzo de la campaña electoral para las PASO, el Gobierno se enfoca en la "contención" de los dirigentes, muchos de ellos con nombre y trayectoria en las filas del macrismo, que quedaron afuera de las nóminas y cuyo destino asoma incierto a partir del 11 de diciembre próximo.

Puestos en el eventual próximo Poder Ejecutivo nacional y en el porteño, embajadas y destinos destacados son las "zanahorias" para evitar por ahora conflictos mediáticos y fugas que compliquen el tránsito hacia las elecciones de agosto y octubre. La intención oficialista es que los desairados participen de la campaña electoral que se avecina.

La vicepresidenta Gabriela Michetti , el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo , y los diputados nacionales Eduardo Amadeo, Marcelo Weschler, Lucas Incicco, Leandro López, Yanina Gayol y Astrid Hummel, entre otros, quedaron afuera de las listas para renovar sus puestos y bancas. Casi sin excepción, ellos y otros perjudicados por el ajetreado cierre del sábado pasado, fueron o serán contactados en las próximas horas para avisarles que el oficialismo les hará un lugar, aunque sea a futuro.

"Son dirigentes valiosos, que no están en las listas por cuestiones de limitación en los lugares, pero seguramente se integrarán a la campaña y siguen formando parte del espacio", afirmaron desde la mesa chica de las decisiones partidarias del espacio.

Como era de esperar, la reacción de los "contenidos" fue óptima. "Yo juego en equipo, de 4 o de 6, pero que te llame el director técnico ya es un logro", afirmó a LA NACION uno de los desplazados, que recibió no una sino dos ofertas para sumarse a funciones ejecutivas en diciembre, una vez que finalice su mandato, siempre que Mauricio Macri logre la reelección.

El jefe de gabinete Marcos Peña , el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta , dirigentes de Pro nacional como Francisco Quintana, y referentes de cada distrito fueron y serán los encargados de las llamadas de contención y persuasión. También se suma a la tarea, como influyente consejero presidencial y siempre desde las sombras, el ex intendente porteño Carlos Grosso.

Hay, por supuesto, casos y casos. Pinedo, que terminará en diciembre 16 años consecutivos en el Congreso , aceptó de buen grado dejar su lugar a Martín Lousteau , parte del acuerdo de la UCR con el Gobierno y el jefe del distrito, Rodríguez Larreta. "Por supuesto! No reelegir es un acto de militancia y no podría no militar en algo que construimos en 15 años y que debe cambiar la Argentina", contestó Pinedo cuando LA NACION lo consultó sobre su continuidad en Juntos por el Cambio.

Del mismo modo, cerca de Peña aseguran que Michetti "puso su cargo a disposición" antes de que Miguel Ángel Pichetto resultara elegido como postulante a la vicepresidencia. Su futuro, al igual que el de Pinedo, podría estar ligado a una plaza diplomática en el exterior, aunque referentes cercanos a la vicepresidenta reiteraron que, dada la avanzada edad de sus padres, no sería "ideal" mudarse a los Estados Unidos, el país que suena como posible destino.

Hay, claro, dirigentes no incluidos en la primera tanda de contención oficialista. En primer lugar, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó que por estas horas aún mastica su resignación por la decisión de María Eugenia Vidal de dejar fuera de la próxima Legislatura bonaerense a los cuatro legisladores que le responden. Cerca de Peña hacen suyas las palabras de Jorge Macri , que días atrás criticó a Monzó por "no haber asumido que el liderazgo del distrito es de María Eugenia", y agregan que la inclusión de Sebastián García de Luca, Silvia Lospennato (ambos serán candidatos a diputados nacionales) y del cordobés Javier Pretto (se sumará al eventual próximo Poder Ejecutivo, según prometen) son muestras de buena voluntad con ese sector. "De alguna manera se les dará un lugar, para que ocupen algún rol", deslizaron desde la cúpula del macrismo. "Está muy bien que nos ofrezcan cosas, hay que ver si las vamos a aceptar", contestaron, con resignación, desde el espacio que lidera el exarmador nacional de Pro, desde donde descartan una fuga.

"Emilio prometió quedarse hasta diciembre y lo va a hacer. No hicimos quilombo como los radicales y [Elisa] Carrió, y a ellos les terminaron dando todo", se quejaron desde el espacio monzonista. Otros, como Daniel Lipovetzky, que también quedó afuera de las listas, deberán conformarse con el "premio consuelo": una diputación provincial. "No quedaron tantos heridos, todo se va a ir arreglando", afirmaron, optimistas, cerca del poderoso jefe de Gabinete, que tomará el control de la campaña nacional ni bien regrese, junto al Presidente, de su gira por Asia.