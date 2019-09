El Presidente y la gobernadora inauguraron una obra vial y encabezaron un acto en el centro de Junín

El presidente Mauricio Macri encabezó la segunda marcha Sí se puede, luego de la primera manifestación, que se celebró el sábado en la Ciudad de Buenos Aires con la mira en las elecciones generales del 27 de octubre. Esta vez, el primer mandatario estuvo en Junín junto a la gobernadora María Eugenia Vidal.

El primer mandatario inauguró junto a Vidal la obra vial de la ruta Nacional 7 y cuestionó al gobierno anterior por el "abandono". Allí, reconoció el impacto de la crisis económica y aseguró: "Después de la elección vamos a volver a crecer".

Poco después, el Presidente y la Gobernadora se desplazaron hacia la plaza de Junín, donde brindaron sendos discursos de aliento para la campaña. "Ustedes no están solos, queridos bonaerenses, más que nunca estoy con ustedes para dar la batalla por ese país que soñamos hace mucho tiempo", dijo Macri entre gritos de los presentes que repetían: "La damos vuelta".

"Esta marcha es hombro-hombro entre todos los que no nos resignamos. Estamos acá juntos para dar esta batalla por nuestro futuro", dijo. "Me metí en política porque son muchas las cosas que compartimos y nos unen y que queremos ratificar. Nos une querer cuidar la democracia y querer vivir en paz", sostuvo.

"Los escuché y entendí, tomé nota, pero ahora viene el alivio a fin de mes y en el bolsillo. Y esto pasa porque el esfuerzo que hicieron todo este tiempo no fue en vano. Todos nosotros, los que nos jugamos por el cambio, decidimos dejar de ser parte del problema, para ser parte de la solución", expresó.

La inauguración de la RN7

El discurso de Macri en la ruta nacional 7 tuvo un tinte similar: "Qué lindo estar acá con todos ustedes. Cuídenme la espalda", dijo Macri en tono jocoso esta tarde a los militantes reunidos alrededor de una tarima. "Todos saben por qué estamos acá, este es un corredor muy importante para Junín y las localidades que lo rodean, pero para toda la Argentina. Esto conecta Chile con nuestros puertos. Y hace que todo lo que hacemos circule", sostuvo.

"Pero lamentablemente el abandono y el descuido por años de parte de la mala política se llevaron muchas vidas de seres queridos, que están acá. Y esto pasó en todo el país", dijo Macri.

Se trata de la segunda alocución del Presidente, cuando falta un mes para las elecciones generales

"Hoy, la urgencia pasa por lo económico. Sé que ustedes, la clase media del país, hizo un esfuerzo muy duro. Pasada la elección vamos a volver a crecer, a volver a salir adelante", agregó Macri. "Va a crecer el empleo y va a mejorar el salario, gracias al esfuerzo que han hecho, porque no ha sido en vano, porque hemos empezado a resolver problemas que teníamos hace décadas. Ahora aprendimos a exigir la verdad", añadió.

"Esta batalla vale la pena, este es nuestro país, en donde queremos igualdad de oportunidades para todos, gracias, porque se puede, y a seguir creyendo en que podemos. La vamos a dar vuelta, claro que se puede", sostuvo.

Poco antes había hablado Vidal: "Qué lindo es estar acá con ustedes y con Mauricio". "Por la lucha y el no rendirse es que valió la pena este esfuerzo", dijo, en referencia a la ruta. "Quiero agradecer a Mauricio, porque esta ruta no sería hoy una realidad. Él vino y cumplió en 2015 y nos demostró por qué tenemos que seguir trabajando juntos. No nos vamos a dar por vencidos en nada que tengamos que enfrentar juntos", sostuvo.