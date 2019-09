La nueva autopista

Con la presencia del presidente Mauricio Macri, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, fueron inaugurados tres tramos de autopista en la ruta nacional 7 (RN7), que en total suman 40 kilómetros nuevos entre San Andrés de Giles y Junín. Esto beneficiará a los usuarios, que además de viajar en autopistas con dos carriles por mano (lo que evita los accidentes frontales), ahorrarán 30 minutos de viaje.

"Estos avances son concretos y surgen del trabajo concreto y de la escucha, que empezó cuando me reuní en 2015 con un grupo de vecinos autoconvocados que me decían que no podía ser que muriera tanta gente en la ruta. Habían puesto un contador de víctimas fatales. Y hoy estamos acá con la autopista hecha realidad. Mostramos que cumplimos", expresó Vidal ante vecinos convocados al costa de la obra, por donde ya circulaban autos.

Después habló el presidente Macri, quien afirmó: "Estamos acá porque este es un corredor muy importante para toda la Argentina, porque conecta Chile con nuestros puertos. Lamentablemente, el abandono, el descuido, el olvido de años por parte del Estado se llevó muchas vidas de seres queridos de gente que está hoy acá. Y eso pasó en toda la Argentina".

"Entendimos que podíamos cambiar la realidad y no teníamos que resignarnos eternamente. Hoy la urgencia pasa por lo económico y sé que la clase media hizo un esfuerzo. Pasada la elección vamos a volver a crecer y salir adelante. Va a crecer el empleo, va a mejorar el salario y va a haber un alivio a fin de mes, porque todo el esfuerzo que hicieron no fue en vano. Este es un cambio que demuestra que otros cambios son posibles. Toda esta batalla vale la pena", señaló el Presidente.

Macri en Arrecifes

La 7 es una ruta radial del Área Metropolitana de Buenos Aires, que une las principales ciudades agrícolas del noroeste de Buenos Aires y el primer Corredor Internacional de la Argentina que vincula los municipios de Luján, San Andrés de Giles, Carmen de Areco, Chacabuco y Junín.

En los últimos años se habían producido varias protestas de vecinos debido a los accidentes fatales que ocurrían en la ruta. La autopista había sido anunciada por el ex presidente Néstor Kirchner en agosto de 2007 pero las obras recién comenzaron con el gobierno de Macri.

En menos de 4 años, se hicieron 80 km de la autopista 7, incluyendo los 40 km inaugurados hoy. Además, sigue en construcción el trayecto entre San Andrés de Giles y Carmen de Areco y entre Chacabuco y Junín, que se inaugurará el año que viene. Para eso se relicitaron los pliegos para las obras para el trayecto entre Carmen de Areco y Chacabuco, trabajos que comenzarán en 2020.

La autopista evita los choques frontales

El Gobierno Nacional ya finalizó la construcción de 80 km de la Autopista Luján-Junín. A los 40 km recientemente inaugurados, se suman los primeros 32 km que fueron habilitados en marzo de 2016 y los 8 km de la variante a San Andrés de Giles que se inauguraron en junio de 2019.

El 24 de junio de 2019 se inauguró la Variante San Andrés de Giles, una obra prometida hace más de 12 años que evita el cruce a nivel de la ahora vieja RN7 con la RP41, punto donde se producían más de dos accidentes viales por mes.

Tres nuevos tramos

Hoy quedaron habilitados 20 km entre el fin de la Variante a Giles - Acceso a Heavy: pertenece al tramo que ocupa el cuarto lugar de tramos con mayor siniestralidad mortal de la ruta 7 en la Provincia de Buenos Aires. Entre 2015 y 2018 hubo 132 siniestros con 16 muertes.

Y 20 km distribuidos en dos tramos de 10 km cada uno, el primero va desde la Curva del Sol en Chacabuco hasta el km 229 (en este sitio hay un colegio rural a la vera de la ruta y ahora tendrán un puente peatonal para cruzar) y el segundo desde el paraje La Agraria (km 246) hasta la calle Querandíes en Junín: pertenecen al tramo con mayor siniestralidad mortal de la ruta 7 en la provincia de Buenos Aires. Entre 2015 y 2018 hubo 117 siniestros con 23 fallecidos.

Los nuevos kilómetros hasta la localidad de Heavy que se inauguraron hoy posicionan a la autopista Luján-Junín como la segunda autopista más larga (126 km) del país después de la RN 9 Buenos Aires-Córdoba (698 km). Existen autovías más largas, pero la diferencia se encuentra en que éstas tienen cruces, retornos y rotondas a nivel, cuando las autopistas eliminan toda la posibilidad de choques frontales y laterales.