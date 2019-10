Mauricio Macri encabezó una nueva marcha Sí se puede, en Posadas

El Presidente encabezó un nuevo acto de su gira, esta vez en Misiones

El presidente Mauricio Macri encabezó esta tarde una nueva marcha Sí se puede, esta vez en Posadas, Misiones, en el marco de la gira que lleva a cabo por distintas ciudades del país antes de las elecciones generales del 27 de octubre.

Al igual que el resto de los actos de este tipo que encabeza desde fines de septiembre y que empezaron en la ciudad de Buenos Aires, Macri llamó hoy a votar, para aumentar la participación; pidió fiscalizar para "cuidar el voto"; y convocó a sus seguidores a utilizar sus celulares para convencer a otros, a través de las redes sociales, de que voten a Juntos por el Cambio. Mañana estará en Salta.

"Todos a votar, que esta sea la elección con más participación de la historia", lanzó desde un escenario junto a la costanera de la ciudad misionera. Lo acompañaba la primera dama, Juliana Awada. "Gracias Ju, por sumarte a esto", le dijo.

Mientras tanto, ratificó los mensajes de esperanza: "Estamos acá porque nos une amar y querer vivir en libertad, construir y no destruir", dijo el primer mandatario en el comienzo del acto, donde también habló de "decir que no a la impunidad".

"Hay gato para rato", expresó Macri al leer un cartel. Luego mencionó las distintas ciudades misioneras que estaban escritas en las pancartas que habían llevado los presentes.

"No tengamos miedo, porque los voy a defender", agregó, mientras desde el público gritaban: "Te queremos, Mauricio, te queremos".

"Si estoy acá compartiendo esta maravillosa locura de pasión por este país es porque creo en cada uno de ustedes", les respondió.

Luego hizo una alusión a la última crisis económica de su gobierno: "Sabemos que este último año ha sido muy duro, y que hay un peso que cayó sobre ustedes, la clase media, lo comprendí. Pero el esfuerzo que hicimos no fue en vano, estamos en bases más sólidas que hace cuatro años. Por eso ahora viene el alivio, la Argentina empieza a crecer", dijo.

"Tenemos que salir de esta incertidumbre electoral", agregó.

"Ya hemos hecho muchos 'sí puedo', y este 'sí puedo' que viene es el que los convoca. Sí se puede dar vuelta esta elección", expresó.

"Hemos dado fuerte lucha contra el narcotráfico porque no queremos droga en este país, no hay disculpas para los que venden droga, no hay razón que justifique envenenar a otros. No creemos en ese tipo de moral", sostuvo.

"Sí a la vida, por supuesto que sí a la vida, siempre", agregó.

Por último, deslizó: "Es importante que se den cuenta lo que estamos viviendo, algo distinto está pasando en la Argentina. Frente a la adversidad, estamos listos para dar vuelta la historia para siempre. Quiero decirles que todos hoy estamos acá, emprendamos el camino a nuestras casas sintiendo lo que hemos vivido y pensando en el que tenemos al lado, el misionero que tenés al lado tuyo".

"Cuidémonos, que tengamos una vuelta a casa impecable, nosotros no queremos engañar a nadie, sólo queremos construir, queremos dar. Con mucho amor, volvamos a casa sabiendo que mañana tenemos que transformar esta energía en acción, en votos, porque los que cambiamos la historia somos nosotros cuando votamos y decidimos qué queremos para nuestro futuro", dijo.

"Gracias, los amo con locura, la Argentina necesita una Misiones como esta, llena de ganas", finalizó.