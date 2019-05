Macri recibe a Schiaretti para reflotar el acuerdo y enviar un mensaje al PJ

Fuente: Archivo

Santiago Dapelo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de mayo de 2019 • 18:49

El presidente Mauricio Macri recibirá mañana por la tarde al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que viene de arrasar en las elecciones en su provincia hace poco más de una semana. Así, el Gobierno lanzará la segunda etapa del debate sobre el acuerdo de estabilidad.

El Presidente y el mandatario cordobés, que ya avisó que trabajará para que Alternativa Federal presente una fórmula propia para competir contra Macri y el flamante binomio que conforman Alberto Ferández y Cristina Kirchner, se verán dos veces en un mismo día.

Tal como adelantó LA NACION el último sábado, primero, a las 18, Macri recibirá a Schiaretti en su despacho para hablar de la carta que el jefe del Estado le envió hace 15 días con los 10 puntos con políticas de estado. Y por la noche compartirán un acto por los 100 años de Fiat -la relación entre ambos comenzó cuando Schiaretti trabajaba en la filial de Brasil de la automotriz y Macri estaba al frente de Sevel- en la Argentina.

El Presidente y el gobernador mantienen una "muy buena relación". E incluso, tras obtener casi el 54% de los votos en su reelección, Schiaretti volvió a dejar en claro su sintonía con Macri. "Tenemos una relación institucional correcta, por un lado, y, por el otro, de confianza personal para decirle lo que pienso. No soy amigo personal de Macri, pero si me convoca y me consulta le doy mi opinión", dijo hace unos días el mandatario provincial en una entrevista radial.

El encuentro con Schiaretti, que tras el sorpresivo anuncio de que el kirchnerismo postuló a Fernández y a la expresidenta quedó posicionado como un factor ordenador del peronismo federal, servirá también como dique de contención para evitar que el efecto de la nueva fórmula en la oferta electoral licúe el potencial de la tercera vía que también integran Roberto Lavagna, Miguel Pichetto, Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey. Incluso, por pedido de Schiaretti, los cinco se reunirán el miércoles para evaluar una estrategia en común.