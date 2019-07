Macri: "Una vuelta atrás generaría un rechazo universal del mundo"

Mauricio Macri dio una entrevista a CNN Crédito: CNN

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de julio de 2019 • 23:04

En un nuevo embate contra el kirchnerismo, el presidente Mauricio Macri advirtió que una victoria de la fórmula Alberto Fernández - Cristina Kirchner barrería con la gestión de Cambiemos y pondría en juego el futuro del país. "Lo que hemos hecho estos tres años y medio es muy valioso. Perderlo nos condenaría a perder, tal vez, 25 años en nuestra historia. Una vuelta atrás generaría un rechazo universal del mundo", dijo Macri en una entrevista a CNN emitida esta anoche.

En línea con el tono duro que implementa en la campaña Juntos por el Cambio contra el Frente de Todos , el mandatario dijo que el kirchnerismo representa "la arbitrariedad, la negación de la realidad, la intolerancia y la prepotencia".

En diálogo con Marcelo Longobardi, Macri se refirió a las dificultades económicas que atravesó su gobierno y culpó a la herencia que recibió en 2015. "Siento que nadie viene a hacer lo que nos tocó hacer a nosotros. Todos queremos crecer y desarrollar el país, pero sin bases el país no tenía futuro. Un país en default, sin información, sin crédito, sin infraestructura, sin energía, no tenía futuro. Había que hacer esto", dijo. Y agregó: "Veníamos de una década en la que se había generado una semiconciencia equivocada de que se podía vivir de arriba. Cada argentino tuvo que tomar conciencia de que habíamos estado en una gran borrachera".

Las causas judiciales

Además, Macri se refirió a las causas judiciales que investigan a exfuncionarios kirchneristas y le respondió a quienes dicen que en la Argentina hay presos políticos.

"Cristina viene diciendo eso en forma permanente. A meses de haber asumido, tuve que pasar por una investigación por los Panamá Papers. Dije: 'Tengo que dar el ejemplo, no quejarme ni descalificar al fiscal'. Se contestó todo y se demostró que la denuncia era falsa. Esa es la misma actitud que tienen que tener ellos. Si están convencidos de que no han hecho nada tienen que presentarse a la Justicia, no buscar chicanas. Pero hay cosas difíciles de explicar", sostuvo.

Además, Macri contó los entretelones de por qué eligió al senador Miguel Ángel Pichetto como su compañero de fórmula. Entre risas, el Presidente dijo que con Pichetto comparte la "ansiedad" y que eso quedó evidenciado cuando le propuso ser el candidato a vicepresidente.

"Lo llamo por teléfono. Le digo: 'Miguel, lo llamo para pedirle y ofrecerle que me acompañe por un nuevo...'. Y me dijo: 'Acepto'. No me dejó terminar", relató. El mandatario también explicó que le hizo la propuesta por teléfono porque creía que si lo convocaba se iba a generar revuelo.

Además, Macri dijo que venía "observando" las actitudes de Pichetto y aseguró estar convencido de que el senador es "genuino", que tiene "convicciones que ejerció contra su propio partido" y que demuestra un "profundo compromiso con el país".

Los gremialistas kirchneristas

Por otro lado, el Presidente apuntó contra líderes sindicales como Hugo Moyano (Camioneros), Sergio Palazzo (Bancaria) y Pablo Biró, de la combativa Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). Macri señaló que son "prepotentes" y dijo que "no entienden el cambio" que instauró su gobierno.

"Cuando [Moyano] cobra las cosas que cobra para su gremio, por izquierda, por derecha, lo que hace es dejar a mucha gente sin trabajo", sostuvo Macri.

Además, el mandatario se manifestó sobre el conflicto entre Palazzo y la compañía de e-commerce Mercado Libre. "Ese señor [Palazzo] es otro prepotente y quiere avanzar sobre un sistema que desde la tecnología le mejora el servicio a la gente", lanzó.

Macri también arremetió contra el sindicalista aeronáutico Biró, que durante el fin de semana largo encabezó un paro de pilotos. "Hay un 90 y pico por ciento de los argentinos que aún todavía no vuelan con frecuencia. ¿Por qué tienen que pagarle a Biró todos su privilegios e ineficiencias, que cuestan miles de millones de pesos por mes? Hoy, Aerolíneas Argentinas les sigue costando más de 2000 millones de pesos por mes a los argentinos que no vuelan", dijo.