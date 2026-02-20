Reforma laboral: qué día podría ser la sesión en el Senado

El plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta emitió este jueves un dictamen de mayoría para el proyecto de reforma laboral tras aceptar las modificaciones de la Cámara Baja. La jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, condujo el debate en el Congreso de la Nación con el objetivo de lograr la sanción definitiva de la norma antes de la apertura de sesiones ordinarias. Esta resolución habilita el tratamiento del texto en el recinto parlamentario durante la próxima semana para que el Poder Ejecutivo cuente con la herramienta legal previo al mensaje presidencial del 1° de marzo.

¿Cuándo tratará el Senado la reforma laboral?

La intención del oficialismo consiste en convocar a sesión especial el próximo viernes 27 de febrero, una fecha que permite al Gobierno nacional cumplir con los plazos necesarios para exhibir la ley como un triunfo político durante el discurso sobre el estado de la Nación. El trámite de comisión demandó poco más de una hora de debate y dejó la iniciativa en condiciones de sanción.

Patricia Bullrich informó los pasos a seguir durante el plenario. La senadora oficialista anunció: “El dictamen que le vamos a proponer a las comisiones es para aceptar el proyecto que viene de la Cámara de Diputados con un artículo que no está más, que es el artículo 44”. Respecto al cronograma legislativo, la legisladora aseguró que el propósito reside en “tratarlo (al proyecto) el viernes que viene”. El despacho cuenta con el aval de los bloques de la oposición dialoguista, integrados por la UCR, el Pro y diversas fuerzas provinciales.

Detalles del dictamen y cambios en el articulado

El texto que recibió el aval de los senadores acepta la eliminación del artículo 44 sobre licencias médicas. Esta quita representa el único cambio que realizó la Cámara de Diputados durante la madrugada del jueves. El proyecto original obtuvo aprobación en el Senado la semana pasada, pero regresó en revisión tras la votación en la Cámara Baja.

El plenario de comisiones se celebró menos de dos horas después del giro de la iniciativa desde Diputados. La celeridad del proceso permitió que el dictamen circule para la firma mientras todavía existían oradores en la lista de espera. Patricia Bullrich optó por un trámite expeditivo y solo habló al inicio para anunciar la ratificación de lo aprobado por los diputados. La jefa de bancada postergó su respuesta política a los cuestionamientos de la oposición para el cierre del encuentro.

Posturas de la oposición y cruces en comisión

El interbloque Popular rechazó el contenido de la iniciativa y calificó la norma como inconstitucional. Mariano Recalde impugnó la velocidad del tratamiento y sostuvo que la ley afecta derechos fundamentales. El senador porteño manifestó: “Nunca habíamos visto un procedimiento tan irregular; se aprobó todo a libro cerrado”. Recalde definió la reforma como una afrenta a los trabajadores cada vez más escandalosa.

El legislador kirchnerista también afirmó: “No hay un sólo artículo que le mejore la vida a la gente; es más, le empeora la vida a la gente”. Recalde reiteró que “esta ley va a terminar en la Justicia porque afecta derecho constitucionales”. Florencia López sumó sus críticas y acusó a los senadores que apoyan la medida. La legisladora riojana disparó: “Pasaron vergüenza porque tuvieron que admitir que no habían leído el proyecto, por eso hoy estamos acá debatiendo la eliminación del artículo 44”. López tildó el plenario de acto jurídico inexistente debido a que la convocatoria ocurrió antes de que el texto saliera de Diputados.

Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y una senadora peronista por la reforma laboral

La tensión aumentó cuando López comparó la gestión actual con el gobierno de Fernando de la Rúa. La senadora advirtió: “No van a alcanzar los helicópteros para que se fuguen como lo hicieron antes”. Patricia Bullrich interrumpió la alocución con gritos de “¡Epa! !Golpista! ¡Golpista!“. Y exigió: ”Pare ahí“. López insistió en que sus dichos representan ”la historia real de la Argentina“, mientras Bullrich replicó: ”¡Pare ahí! Es la historia de los golpes".

Defensa oficialista y plazos del Ejecutivo

Patricia Bullrich retomó la acusación sobre intentos de desestabilización durante el cierre de la reunión. La senadora realizó una defensa enfática del trámite legislativo y recordó los conflictos que sufrieron las administraciones de Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. Bullrich sentenció: “El viernes que viene el país va a tener un punto adelante que durante mucho tiempo quiso y, sin embargo, el intento permanente de voltear gobiernos lo impidió”. La legisladora libertaria concluyó con una advertencia al peronismo: “No lo van a impedir con el gobierno de Milei”.

Juliana Di Tullio, representante del bloque Justicialista-Buenos Aires, protestó por la firma del despacho antes del cierre de la lista de oradores: “El oficialismo y sus aliados están firmando dictamen para que los argentinos no tengan más derechos”. El senador Agustín Monteverde respondió a las críticas de la oposición y defendió la validez de la propuesta. El legislador libertario aseguró: “Van a tener que dar cuenta en poco tiempo cuando se demuestren que todo fue una falsedad”.

