Macri viajó a Córdoba para ordenar la interna tras la pelea de Negri y Mestre

CÓRDOBA.- Mauricio Macri aprovechó su visita número 18 a Córdoba para intentar poner orden y ver más de cerca las diferencias entre sus aliados políticos de cara a la elección presidencial.

El Presidente recorrió la Central Nuclear de Embalse, que hace una semana reinició el despacho de energía después de la prolongación de su vida útil y para inaugurar la planta de aerogeneradores que la europea instaló en Fadea asociada con la fábrica militar.

El Presidente puso a Fadea como como ejemplo de lo que pasa en el país desde 2015: "Encontramos a la empresa quebrada con operaciones interrumpidas. Era un depósito de chatarra. Y en 10 años no habían construido ni un solo avión y de repente este gigante que estaba moribundo, casi en terapia intensiva, revivió y dejó de atrás esos años de abandono. Pasó de ser víctima del oportunismo, el vaciamiento la desinversión y la mentira a ser símbolo del trabajo, la productividad y a ser un verdadero orgullo nacional".

Compartió el vuelo a Córdoba, entre otros, con el diputado Mario Negri, cuyo nombre está entre los que se barajan para acompañarlo en la fórmula. Y, por primera vez desde la fractura local de Cambiemos, el legislador y el Presidente compartieron espacio con Ramón Mestre, quien también fue candidato a Gobernador.

No hubo saludos entre Negri y Mestre, mientras que el intendente sí tuvo contacto protocolar con Macri. Aunque desde la Casa Rosada, desde el primer día después de la reelección de Juan Schiaretti insisten en que "todos deben trabajar juntos" para la votación presidencial, no hay señales en ese sentido. No hubo reuniones todavía entre los sectores más enfrentados; sí hay contactos entre Negri, Luis Juez (quien también estuvo en el acto) y la dirigencia de la Coalición Cívica.

"Primero hay que reconstruir Cambiemos porque en Córdoba no existe; ese es el primer paso y en eso hay que trabajar", definió Negri ante LA NACION. El legislador prefiere no hablar de sus posibilidades de estar en una fórmula con Macri.

Además de las diferencias internas en la UCR -que desde el primer día es la base de sustentación más fuerte de Cambiemos en Córdoba- también hay posiciones encontradas en el PRO local. Estuvieron en Fadea el presidente del partido Javier Pretto y los legisladores Gabriel Frizza y Laura Rodríguez Machado.

Lista única

La intención de la dirigencia nacional de Cambiemos es que haya una lista única de legisladores y que no se repita la situación que se dio en la elección provincial, cuando la división de la sociedad política terminó facilitando aún más el triunfo de Schiaretti. A pesar de que los dirigentes coinciden en que es "temprano" para hablar de nombres para las listas, algunos barajan varios, entre los que figuraban el propio Negri y Juez (fue electo concejal en mayo).

Córdoba es un distrito electoral clave para Cambiemos y en eso hay consenso total entre todos los ministros que, desde hace 10 días, pasan por la provincia con distintas gestiones y siempre recordando la necesidad de "garantizar que no habrá vuelta al pasado".

Desde la Central Nuclear de Embalse, Macri se fue a Los Cóndores -un pueblo a pocos kilómetros- , donde hizo una de sus tradicionales visitas "fuera de agenda". Estuvo en el local de ropa para niños de Alicia y, con ella, fue hasta la plaza Alberdi, donde saludó a la gente. Hay fuertes trascendidos de que después del acto en Fadea, el Presidente almorzó con Mario Pereyra, conductor y uno de los socios de la radio Cadena 3.

En la fábrica militar Macri dijo que hay que hacer "las cosas bien hacia adelante, nunca más hacia atrás" y describió como una "paradoja" -puesto que estaban en una línea de producción de aerogeneradores- que su Gobierno está "construyendo bases que para ningún vientito nos mueva y al mismo tiempo aprovechar los vientos para crecer".

"Gracias por recibirme una vez más en una provincia llena de empuje, es mi visita número 18. Los cordobeses tienen eso de ir siempre para adelante, como pasó con la nueva pista del aeropuerto. Ver a esta Fábrica Argentina de Aviones a toda máquina es una de los sueños cumplidos por los argentinos", agregó.