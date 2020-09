Luego de someterse a una endoscopía, el expresidente será dado de alta y deberá hacer reposo por 72 horas Fuente: Archivo - Crédito: Fabián Marelli

"Está perfecto, sin dolor. En un rato ya nos vamos", contesta, vía chat y sin ocultar su alegría Juliana Awada, desde el sanatorio Otamendi y con su esposo Mauricio Macri a pocos pasos.

El día después de someterse a una endoscopía programada de intestinos, en la que le extrajeron un pólipo, el expresidente se prepara para regresar a la quinta Los Abrojos junto a su esposa e improvisada "enfermera", según bromea la propia Awada.

El alta se producirá al mediodía, confirmaron a LA NACION desde el entorno del ex mandatario, que tendrá que esperar tres días para volver a la actividad plena, incluido la física.

Durante su estadía en la clínica, que comenzó con la intervención ayer a las 16, y sobre todo en el posoperatorio Macri recibió "muchísimos mensajes" de sus compañeros de Juntos por el Cambio, y estuvo en contacto "permanente" con sus colaboradores cercanos: Gustavo Gómez Repetto, Darío Nieto y Fernando de Andreis. "Estas cosas unifican, y él no tiene ningún problema personal con nadie del espacio", relató un colaborador, y destacaba la "buena onda" de Macri con la líder de la CC-ARI Elisa Carrió y el radical Alfredo Cornejo, entre otros. ¿ Llamó alguien del Gobierno? cerca del ex presidente afirmaron que, hasta ahora, los contactos "no existieron".

Inquieto y con ganas de volver a su casa lo antes posible, Macri también se hizo un tiempo para escribir anoche un mensaje por twitter en el que agradeció "al sanatorio y al equipo médico que me acompañó hoy [por ayer] durante mi intervención. Gracias también a todos por sus buenos deseos y cariño. Estoy muy bien, recuperándome", escribió.

También aconsejó a sus simpatizantes que "vuelvan a hacerse chequeos de prevención y retomen los tratamientos necesarios. Que cada uno cuide su salud, su propia vida y la de sus familias. A pesar de esta cuarentena eterna no nos dejemos llevar por el miedo", concluyó, con una frase de neto tono político y de crítica al gobierno de Alberto Fernández.

Hasta su intervención, que cerca suyo calificaron de "exitosa", Macri había retomado el ritmo de su actividad política. Participó anteayer de la reunión semanal vía zoom de Juntos por el Cambio en la que la coalición opositora volvió a respaldar a Horacio Rodríguez Larreta en su doble reclamo al Gobierno por los fondos coparticipables de la ciudad y el regreso de las clases presenciales. La semana pasada había comenzado una ronda de reuniones con dirigentes de Pro Mendoza y Entre Ríos, además de encuentros privados con ex funcionarios y políticos cercanos.

Sin dar demasiada importancia al allanamiento sufrido en la entrada de su quinta en búsqueda de pruebas de eventuales violaciones a la cuarentena, Macri dejó trascender en esos diálogos la "necesidad" de "meterse con todo" desde la oposición para evitar un triunfo del kirchnerismo en las legislativas del año próximo. No aclaró si pensaba ser candidato él mismo, o si jugará un rol de apuntalamiento de otros postulantes, un tema que es motivo de debate en el seno del conglomerado opositor.

