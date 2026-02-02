Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias que tendrán lugar desde este lunes 2 de febrero hasta el 27 del mismo mes. En el mismo decreto en el que se determinó el llamado a sesionar se definieron los temas a debatir: modificación a la ley de glaciares, la modernización laboral, la aprobación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y la consideración de un acuerdo para la designación de Fernando Iglesias como embajador.

Sin embargo, mediante otro decreto firmado por Javier Milei y Manuel Adorni, el pasado martes el Gobierno agregó a ese temario el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad.