Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Autores en vivo (4)
Este lunes comienzan las sesiones extraordinarias en el Congreso
El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias que tendrán lugar desde este lunes 2 de febrero hasta el 27 del mismo mes. En el mismo decreto en el que se determinó el llamado a sesionar se definieron los temas a debatir: modificación a la ley de glaciares, la modernización laboral, la aprobación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y la consideración de un acuerdo para la designación de Fernando Iglesias como embajador.
Sin embargo, mediante otro decreto firmado por Javier Milei y Manuel Adorni, el pasado martes el Gobierno agregó a ese temario el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad.
Del fulgor internacional al barro local
El paréntesis veraniego terminó hace unos días. Para el Gobierno y el sistema político ya no hay por delante días asegurados de relax como los que les brindó enero. El cambio de mes acelerará y profundizará lo que ya Javier Milei empezó a vivir y protagonizar en las últimas semanas.
Del fulgor dominante del escenario internacional se pasó al barro local sin muchas escalas. La pelea con el grupo Techint operó como un aperitivo (amargo) para cortar con varias dulzuras veraniegas y abrirle paso a la intensidad de la disputa que comenzará esta semana por la reforma laboral en el Senado y fuera de él.
Cuadernos de las Coimas: se reactiva el juicio y Cristina Kirchner buscará anular el proceso
El megajuicio de los Cuadernos de las Coimas reanudará el martes próximo su marcha tras la feria judicial de enero. Ese día, Cristina Kirchner, todavía restableciéndose de un bajón en su salud que la tuvo internada durante el fin de año, encabezará la ola de objeciones que exfuncionarios y empresarios dirigirán contra el proceso en general, con pedidos de nulidad y otros planteos que buscarán minar las bases del debate judicial.
Confinada en su domicilio de San José 1111 por la condena a 6 años de prisión en la causa Vialidad, la expresidenta se encuentra aún recuperándose del complejo cuadro de apendicitis que la mantuvo internada en el Sanatorio Otamendi los últimos días de 2025 y los primeros de este año. Quienes la frecuentaron en el último tiempo la notaron algo disminuida y con los ánimos replegados, e incluso un poco “más flaca” de lo habitual tras la intervención. Pero en su entorno remarcan, sin embargo, que la exjefa del Estado pudo superar el cuadro de desánimo y mira hoy hacia adelante para afrontar las causas judiciales en su contra.
Martín Llaryora apuntó a la oposición en la apertura del año legislativo en Córdoba: “No hagan papelones”
CÓRDOBA.- En la apertura del año legislativo cordobés, el gobernador Martín Llaryora mostró un video con las obras realizadas durante su gestión, aseguró que no traspasará la Caja de Jubilaciones provincial a la Nación y anunció que el próximo año habrá “nuevas rebajas impositivas”.
En la primera fila de la ceremonia que se realizó en Laboulaye, en el sur cordobés, estuvieron los referentes de la oposición, el senador Luis Juez y sus socios libertarios, los diputados Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca, y el radical Rodrigo de Loredo.
Tenso cruce entre Patricia Bullrich y Javier Alonso por la inseguridad en la Provincia
Hace largas horas que el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y la exministra Patricia Bullrich mantienen un tenso cruce desde sus cuentas en la red social X por cuestiones de inseguridad en la provincia más populosa del país y el proyecto oficialista por una nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.
El intercambio comenzó cuando Bullrich respondió a un mensaje del gobernador Axel Kicillof, quien había planteado que, si bien la Argentina necesita un nuevo régimen penal juvenil, bajar la edad de imputabilidad “no va a resolver los problemas de fondo”. “No hay soluciones mágicas; se necesita un esfuerzo integral entre los tres poderes del Estado, trabajo serio y planificación”, escribió el mandatario bonaerense.
Tierra de Fuego: un subsidio al gas envasado y la intervención del puerto ponen en jaque la alianza de Melella y Vuoto
USHUAIA -. En medio de la intervención del puerto de Ushuaia y las dificultades económicas en la provincia, se reactiva el conflicto entre dos aliados de Fuerza Patria en Tierra del Fuego. La decisión del gobierno de Gustavo Melella de retener un mayor porcentaje de los fondos que suelen coparticiparse a los municipios y el silencio del intendente de la ciudad capital, Walter Vuoto, respecto de la intervención del puerto, tensionan el vínculo entre ambos mandatarios.
En Tierra del Fuego, miles de familias carecen de conexión a la red de gas y dependen del gas envasado (también conocido como GLP). Debido a su elevado costo, el gobierno provincial ofrece un subsidio sobre este servicio a través del Fondo de Prestaciones Prioritarias (FPP), que se financia con parte de Ingresos Brutos, el mismo impuesto que se coparticipa en un 46% a sus tres ciudades: Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Hasta este mes, la alícuota representaba el 7% del tributo en cuestión.
- 1
Un gremio aeronáutico anunció un paro para el lunes 2 de febrero
- 2
Milei adelanta la campaña electoral con viajes al interior, pero mantiene el “pacto de no agresión” con gobernadores dialoguistas
- 3
Tierra de Fuego: un subsidio al gas envasado y la intervención del puerto ponen en jaque la alianza de Melella y Vuoto
- 4
Tenso cruce entre Patricia Bullrich y Javier Alonso por la inseguridad en la Provincia