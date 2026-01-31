LA NACION

Trenes: La Fraternidad advierte con una medida de fuerza

Desde el gremio que comanda Omar Maturano exigen una mejora salarial por parte del sector patronal

Paro de trenes. Estación Constitución.
Paro de trenes. Estación Constitución.Nicolás Suárez

El sindicato de La Fraternidad evalúa por estas horas llevar adelante un paro de trenes, si no se llega a un acuerdo en las negociaciones salariales. Desde el gremio que comanda Omar Maturano confirmaron a LA NACION que la medida de fuerza se encuentra supeditada a las conversaciones que tendrán este lunes en una reunión con el sector patronal.

Si bien desde el sindicato no brindaron precisiones acerca del porcentaje reclamado, aclararon que exigen una mejora salarial por encima de la inflación.

Noticia en desarrollo

