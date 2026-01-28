Macri se desmarcó de Milei y apoyó el reclamo de fondos de los gobernadores patagónicos por los incendios

En medio de los incendios que acechan a la Patagonia, el expresidente Mauricio Macri defendió el reclamo de los gobernadores que alzaron un pedido conjunto al Congreso para que debata con “urgencia”, en las sesiones extraordinarias de febrero, el proyecto de ley de Emergencia Ígnea.

Se trata del primer gesto de distanciamiento público en meses por parte de Pro y sus autoridades respecto del gobierno de Javier Milei, en un vínculo atravesado por tensiones entre sus líderes y en el territorio.

Macri respaldó el reclamo de fondos que encabezó Ignacio Torres (Chubut), mandatario de Pro que impulsó el sello Provincias Unidas en las últimas elecciones legislativas, una actitud que provocó malestar en el macrismo.

“Apoyo el pedido de Ignacio Torres y de los gobernadores patagónicos para que, en las sesiones extraordinarias, se sancione la Ley de Emergencia Ígnea, que permitirá coordinar los esfuerzos provinciales con el Estado nacional”, escribió anoche el exmandatario en la red social “X”.

En un mensaje directo a la Casa Rosada, el titular de Pro remarcó que “se necesitan más recursos y herramientas para combatir el fuego y proteger la vida y las propiedades de los argentinos”.

Una fuente cercana a Torres confirmó a LA NACION que el gobernador de Chubut y Macri mantuvieron una conversación en las últimas horas. Así, el exmandatario dejó atrás los cortocircuitos con el mandatario por su apuesta por Provincias Unidas.

En la previa de las elecciones, el jefe de bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, había cuestionado a Torres por potenciar el armado del espacio de centro, junto con Juan Schiaretti, Maximiliano Pullaro o Martín Llaryora, entre otros, y no privilegiar al partido amarillo.

Después de que Macri saliera a respaldar el pedido de Torres, el diputado nacional y flamante secretario general de Pro, Fernando de Andreis, expresó que los incendios “no son solo un problema de las provincias”, sino que se deben “enfrentar como país”.

En ese marco, apoyó el reclamo de los gobernadores “para responder con recursos y de manera coordinada”.

En paralelo, la conducción nacional de Pro emitió un comunicado para exigir al Congreso la declaración de la Emergencia Ígnea. Desde el espacio, dos diputadas y Martín Goerling, jefe de bloque de Pro en el Senado, confirmaron a LA NACION que acompañan el reclamo para que el Gobierno incluya el proyecto en el temario de las sesiones extraordinarias y que, en caso que el pedido se materialice, votarán a favor de la iniciativa.

La diputada nacional Florencia De Sensi dijo que los legisladores de Pro no son “irresponsables fiscales” y explicó que “el costo va a ser el que el Estado nacional decida gastar, no lo ponen las provincias”. “La idea es darle al Gobierno las herramientas para que disponga los medios necesarios para enfrentar la emergencia y apoyar a las provincias y gobiernos locales”, explicó De Sensi.

Con su apoyo a la Emergencia Ígnea, Pro se ubica en la misma vereda que el resto de la oposición. Es que representantes de Unión por la Patria, la Coalición Cívica y Provincias Unidas ya expresaron su respaldo al proyecto e incluso cuestionaron a Milei por cantar en Mar del Plata mientras avanzan los incendios en el sur.

Los gobernadores explicaron que la magnitud de los incendios y la crisis climática que afecta a la Patagonia requieren de recursos y herramientas extraordinarias, y por eso reclamaron el envío de fondos extraordinarios. En el Presupuesto 2026, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego tiene asignada una partida de $20.131 millones, lo que implica una caída interanual de 53,6%. Milei todavía no viajó a la zona de los incendios.

Más desmarques

Los legisladores de Pro también podrían diferenciarse del oficialismo en la baja de la edad de imputabilidad. El senador Goerling expresó que estudiarán la iniciativa y luego tomarán postura.

Por su parte, De Sensi expresó que buscarán que el proyecto se modifique hasta 14 años -a diferencia del Gobierno que impulsa hasta 13-. Además, indicó que tienen como objetivo establecer un financiamiento dado que “hay que alojar a los detenidos de más de 14″.

Durante los últimos meses -y como es habitual-, Pro acompañó los proyectos del oficialismo -Presupuesto 2026 y Ley de Inocencia Fiscal- en el recinto. Incluso evitó una crítica frente al DNU que amplió las facultades de la SIDE, cuestionado por dirigentes de distintos espacios.

El Congreso representó hasta ahora una zona de paz para el vínculo entre Pro y La Libertad Avanza (LLA), dado que allí, por sintonía ideológica, el bloque conducido por Ritondo suele respaldar los proyectos libertarios. Luego de las elecciones legislativas, Macri aumentó las tensiones con Milei al criticarlo por designar a Manuel Adorni como jefe de Gabinete y anunció que su espacio tendrá candidato propio en 2027.

Fuentes del espacio detallaron a LA NACION que el partido emprenderá su “reconstrucción” a lo largo de este año, para “llevar las ideas” de Pro a cada municipio y provincia para prepararse para las elecciones presidenciales.