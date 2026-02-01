Tenso cruce entre Patricia Bullrich y Javier Alonso por la inseguridad en la Provincia

Hace largas horas que el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y la exministra Patricia Bullrich mantienen un tenso cruce desde sus cuentas en la red social X por cuestiones de inseguridad en la provincia más populosa del país y el proyecto oficialista por una nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.

El intercambio comenzó cuando Bullrich respondió a un mensaje del gobernador Axel Kicillof, quien había planteado que, si bien la Argentina necesita un nuevo régimen penal juvenil, bajar la edad de imputabilidad “no va a resolver los problemas de fondo”. “No hay soluciones mágicas; se necesita un esfuerzo integral entre los tres poderes del Estado, trabajo serio y planificación”, escribió el mandatario bonaerense.

La exministra salió al cruce con dureza. “No puedo creer estar leyendo esto. Queda claro que no le importan ni la seguridad ni las víctimas. Siempre del lado de los delincuentes. ¿Se animará a decirles en la cara a las familias que perdieron a un hijo, a un padre o a una madre a manos de un menor que no hay que cambiar la edad de imputabilidad y que no le molesta que estén en su casa, libres y sin consecuencias?”, cuestionó.

Tenso cruce entre Alonso y Bullrich por la inseguridad en la Provincia

Fue entonces cuando Alonso se sumó a la discusión virtual. “Lo que no se puede creer es que siga apropiándose del dolor de las víctimas para hacer una campaña política barata y oportunista. La problemática es mucho más compleja que reducir todo a una cuestión de edad”. El ministro de Kicillof le contestó a la senadora que la minoridad “no se aborda con slogans, ni con chicanas, ni agitando bronca desde las redes”.

Lo que no se puede creer es que siga apropiándose del dolor de las víctimas para hacer una campaña política barata y oportunista.



La problemática es mucho más compleja que reducir todo a una cuestión de edad. La minoridad no se aborda con slogans, ni con chicanas, ni agitando… https://t.co/RMkSnAkcH3 — Javier Alonso (@JaviAlonsook) January 31, 2026

“Recoja algo de su zigzagueante recorrido político y haga un aporte más serio y sustancial a este debate que nos debemos como democracia. Menos circo, menos oportunismo, señora Bullrich”, agregó el titular de la cartera de Seguridad bonaerense.

El cruce continuó con una nueva respuesta de la senadora libertaria. “Javier, tu respuesta me da un poco de gracia y mucha preocupación porque confirma lo de siempre: no van a cambiar nunca el chip con la seguridad”, escribió Bullrich, y acusó a la gestión de Kicillof de “cuidar al delincuente” por sobre las víctimas. Además, calificó al conurbano bonaerense como “un mar de delitos” y desestimó los planteos oficiales sobre planes integrales: “Puro piripipi”.

Javier, tu respuesta me da un poco de gracia y mucha preocupación.



Porque confirma lo de siempre: no van a cambiar nunca el chip con la seguridad.

Siguen más preocupados por cuidar al delincuente, tenerlo libre y contento, que por las víctimas, sus familias y los argentinos de… https://t.co/PGaUuR8GRB — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 1, 2026

Este domingo por la tarde, Alonso recogió el guante y prosiguió el intercambio. El ministro sostuvo que hablar de un “mar de delitos” en la provincia de Buenos Aires “es repetir slogans y esconder la realidad”. “Gobernamos el territorio más grande y complejo del país”, dijo. Según el funcionario bonaerense, los delitos en el distrito “están a la baja, como lo celebra públicamente su ministra [Alejandra] Monteoliva”.

Patricia, los debates institucionales no están para causar gracia. Están para decir la verdad, con seriedad y responsabilidad.



Hablar livianamente de un “mar de delitos” en la Provincia de Buenos Aires es repetir slogans y esconder la realidad: gobernamos el territorio más… https://t.co/QKuR2Z7GL5 — Javier Alonso (@JaviAlonsook) February 1, 2026

“Su Gobierno le quitó al pueblo bonaerense los fondos que le correspondían: más de 14,7 billones de pesos destinados a seguridad y bienestar. Deje de tirar la pelota a la tribuna y de repetir clichés que no se condicen con los hechos”, apuntó Alonso con dureza contra Bullrich.