Macri y Vidal buscaron mostrarse en otra frecuencia

Dietrich, Vidal y Macri, ayer, en la apertura de una fábrica ferroviaria Crédito: Gobernación

Inauguraron una obra a la misma hora en que la expresidenta entró a tribunales; la gobernadora anuncia beneficios para clubes de barrio

Santiago Dapelo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de mayo de 2019

La escena fue pensada en clave electoral: mientras la expresidenta Cristina Kirchner se sentaba frente al tribunal que la juzgará por hechos de corrupción, el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se presentaron juntos en la apertura de una fábrica ferroviaria.

El territorio bonaerense se transformó en el gran escenario. Ahí es donde Macri y, sobre todo, Vidal se juegan su futuro. Y la mandataria está dispuesta a dar la batalla a fondo. Hoy, por ejemplo, anunciará la puesta en marcha de una tarifa social para clubes de barrio. La medida tendrá efecto sobre 7000 clubes en los que participan unos cuatro millones de personas. La gran mayoría, cerca del 70 por ciento, en el conurbano.

"El esfuerzo que estamos haciendo empieza a cambiar resignación por esperanza. Este país va a crecer durante muchos años porque por primera vez no acudimos a ningún parche, a ningún atajo, a ninguna cosita mágica", dijo el jefe del Estado, que se presentó en el taller ferroviario Mechita junto al ministro Guillermo Dietrich (Transporte) y familiares de la tragedia de Once. En este caso, como prueba de que la corrupción mata.

Y agregó: "¿De qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían conectividad a internet? Es como repartir asado y no tener parrilla. Todas esas cosas absurdas...Ahora estamos haciendo estas bases reales, estos cimientos sobre los cuales este país va a crecer. Y va a crecer durante muchos años porque por primera vez no acudimos a ningún parche, a ningún atajo, a ninguna cosita así mágica".

Dietrich, Vidal y Macri, ayer, en la apertura de una fábrica ferroviaria Fuente: LA NACION

El contraste de Macri y Vidal inaugurando una obra frente a la plana mayor del gobierno kirchnerista ante la Justicia fue celebrado en la Casa Rosada.

Beneficio para los clubes

La presentación que hoy hará Vidal con el beneficio para los clubes de barrio se enmarca en la batería de anuncios que ya hizo para revitalizar el consumo en el principal distrito electoral del país.

A partir de hoy, los clubes, que arrastraban este reclamo desde hacía poco más de un año, podrán inscribirse para acceder a la tarifa social, con la que tendrán una bonificación del 30 por ciento de los consumos eléctricos facturados.

"Estamos respondiendo a una demanda. No es lo mismo un club de primera que uno de barrio", explicó Vidal.

Para acceder al descuento en la tarifa de luz, los clubes deberán acreditar que son asociaciones civiles sin fines de lucro, tener personería jurídica -tendrán un año para comenzar el trámite-, acreditar una antigüedad de tres años y contar con un mínimo de 50 socios y un máximo de 2000.

Se estima que el consumo promedio mensual de luz de un club de estas características es de unos 15.000 pesos, por lo que ahorrarían casi 5000 pesos. Además, el costo fiscal de la medida es de 300 millones de pesos anuales.

"Este es el camino", sostuvo ayer la mandataria bonaerense, que irá por la reelección en octubre.

"Esto está pasando en toda la provincia y todo el país, y queremos que todos sean parte de verdad, no con discursos, no con carteles, sino con hechos concretos que demuestren que esta vez vale la pena", manifestó, en una clara alusión al kirchnerismo.

Macri y Vidal continuarán con las presentaciones semanales. El objetivo es pegar la imagen del Presidente, que continúa baja en la provincia, pero sobre todo en el conurbano, a la gobernadora. Vidal, para que no haya dudas, ya avisó que está dispuesta a dar la batalla a fondo y defender a Macri ante el rival que sea.