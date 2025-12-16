Magario renunció a la banca de diputada que ganó en septiembre y la reemplaza una aliada del intendente Secco

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, presentó su renuncia a la banca de diputada provincial por la tercera sección electoral, que había ganado en las elecciones del 7 de septiembre, y en su lugar asumió María Silvina Nardini, una dirigente de ensenada alineada con el intendente local, Mario Secco. Magario confirmó, así, el carácter testimonial de su candidatura legislativa. No llegó a jurar para asumir el escaño obtenido.

Este martes, Magario hizo llegar a la Cámara de Diputados el texto de su renuncia a la banca y, en una sesión extraordinaria, se le tomó juramento a Nardini, una concejala de Ensenada perteneciente al Frente Grande, el partido que tiene a Secco como referente. Con el reemplazo, la banca permanece en manos del sector interno del peronismo referenciado con el gobernador Axel Kicillof. Entre los motivos de su jura, Nardini nombró “al pueblo de Ensenada y al mejor intendente y dirigente de su historia, Mario Secco”. También mencionó a Hebe de Bonafini, quien fuera titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo fallecida en 2022.

La Cámara de Diputados bonaerense, en la ceremonia de jura de los nuevos legisladores Telam

La jura de los nuevos diputados bonaerenses fue el 2 de diciembre y Magario estuvo ausente. En la sesión extraordinaria de este martes, 14 días después, hizo oficial su renuncia. Durante la campaña, Magario había sugerido que su candidatura a diputada por la tercera sección era testimonial.

Ahora continuará como vicegobernadora y presidenta de la Cámara de Senadores provincial. En el Senado, la falta de acuerdo en el peronismo dejó sin definición las autoridades (solo permanece Carlos Kikuchi, el único de los seis vicepresidentes con mandato vigente) y hubo un pedido de legisladores para sesionar, que no se hizo efectivo.

Junto con la aprobación de la renuncia de Magario, en la misma sesión se concretó la jura como diputado provincial de Manuel Passaglia, quien fue intendente de San Nicolás y ganó una banca por la segunda sección electoral desde la boleta de Hechos. Al igual que Magario, Passaglia había estado ausente en la sesión de jura de los diputados electos.

También se aprobó la licencia solicitada por el diputado Gustavo Pulti, exintendente de Mar del Plata alineado con Kicillof que asumió como concejal en su distrito y armó un bloque que lleva en su denominación el nombre “Movimiento Derecho al Futuro”. En su reemplazo, juró el dirigente de La Cámpora José Ignacio “Cote” Rossi, quien lo hizo “por una democracia verdadera, con Cristina libre”. Rossi pidió un permiso especial para faltar a las sesiones, sin goce de dieta.

Otra licencia que se aprobó fue la de Gustavo Coria (Pro), quien fue reemplazado por María Fernanda Coitinho en su banca por la secta sección electoral.

En la sesión se eligieron autoridades de la cámara que habían quedado pendientes de designación. Fueron dos vicepresidentes: Matías Civale, del radicalismo, y Blanca Alessi, del bloque Unión y Libertad, una bancada que estuvo alineada con Milei, pero se apartó.