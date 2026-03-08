Mahiques suma a la Corte al debate del nuevo Código Penal y prevé retrasar la aplicación de la reforma procesal en Comodoro Py

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, prepara los primeros movimientos para darle al área su impronta. Prevé reunirse esta semana con los jueces de la Corte Suprema de Justicia e incorporarlos al debate por la reforma del Código Penal, informaron a LA NACION fuentes del ministerio.

Además, planea retrasar la puesta en marcha del sistema acusatorio en los tribunales federales de Comodoro Py. Esta modalidad cambia las reglas del procedimiento penal y coloca la carga de la investigación en los fiscales y no en los jueces. El antecesor de Mahiques, Mariano Cúneo Libarona, buscaba implementar el acusatorio cuanto antes, pero en la cartera de Justicia advierten ahora que “el ministro no es optimista de que se pueda arrancar con ese sistema en abril” debido a la cantidad de vacantes en las fiscalías y a los déficits en materia de infraestructura.

En cuanto al Código Penal, el Gobierno anunció un proyecto de reforma el año pasado que endurece las penas para delitos graves, anclado en su enfoque de derecha en materia de seguridad. La figura en la redacción del texto fue el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky; mientras que la cara política fue la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Javier Milei y Patricia Bullrich presentaron el nuevo Código Penal el año pasado, en la cárcel de Ezeiza, bajo el lema "tolerancia cero con el crimen" Tadeo Bourbon

Ya desembarcado y activo, Mahiques tiene previsto reunirse con la Corte la semana entrante y plantearle que quiere su opinión respecto del Código Penal.

“Mahiques cree para que el Código Penal tenga posibilidades de éxito, tiene que ser visto por quien interpreta las leyes, o sea, la Corte”, dijo una fuente oficial al tanto de los movimientos del nuevo ministro a LA NACION.

La idea de Mahiques -advirtieron desde el ministerio- no es darles “vía libre” a todas las objeciones que pueda plantear el máximo tribunal, pero sí participar a los tres jueces que lo integran -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- y a sus equipos, para “ver y escuchar” qué tienen para decir. “La intención es que en la primera reunión con la Corte se hable del tema para definir otra reunión, en la que pongan a su gente a disposición”, indicaron en el ministerio.

Sin embargo, descartaron que Mahiques quiera dormir el tratamiento del Código y, por el contrario, refirieron que busca avanzar “rápido” para presentarlo cuanto antes en el Congreso. Los equipos legislativos del Gobierno ya daban por descontado que el ministro revisaría el proyecto, que se terminó de redactar durante la gestión de Cúneo Libarona.

Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la Asamblea Legislativa de este año Marcos Brindicci

Este guiño a la Corte no es el primero. En la entrevista que dio horas después de haber asumido, en A24, Mahiques dijo que contaba con “la mejor de las imágenes” de los integrantes del máximo tribunal y que tenía con ellos una “muy buena relación institucional”.

En medio de las críticas que llegan de la oposición, sobre todo del kirchnerismo, que cuestiona la alta concentración de poder en sus tres miembros, el ministro ponderó la cantidad de fallos que firmaron pese a ser tan pocos. En el máximo tribunal hay dos cargos vacantes, aunque de momento no es prioridad del Gobierno retomar la discusión por esos lugares a llenar.

El sistema acusatorio en Py

Algo que sí camina al retraso con la llegada del nuevo ministro es la puesta en marcha del sistema acusatorio en los tribunales federales de Comodoro Py. Cúneo Libarona puso a andar estas nuevas reglas procesales en Santa Fe, Mendoza, San Luis, San Juan, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y la región norte de Buenos Aires. Fue uno de los íconos de su gestión. “La implementación rápida del sistema acusatorio constituye una política indispensable”, sostuvo Cúneo Libarona en una nota de opinión para LA NACION en diciembre. Dijo también en ese artículo que la “implementación plena” del sistema era un “objetivo institucional” porque contribuiría con “mejorar la reputación internacional” y “facilitar la llegada de inversiones extrajeras”.

El exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona impulsó la puesta en marcha del sistema acusatorio Rodrigo Néspolo - LA NACION

A Comodoro Py -por donde pasan los delitos federales, entre ellos, los hechos de corrupción que involucran a funcionarios nacionales- el sistema todavía no arribó. Dos veces se postergó su puesta en marcha; en agosto y en noviembre de 2025. Finalmente, estaba previsto que comenzara a aplicarse el 27 de abril de este año pero, según fuentes consultadas por LA NACION, Mahiques volvería a dilatarlo.

Las vacantes en las fiscalías y la falta de infraestructura le hacen temer que el nuevo sistema fracase, advierten. En ese caso, el funcionario se llevaría el coletazo político de una medida que no impulsó.

En los tribunales federales de Comodoro Py todavía no fue implementado el sistema acusatorio Pilar Camacho

Los fiscales, principales empoderados con el nuevo régimen, no cuestionan el sistema, pero alegan que no tienen las condiciones ni los recursos para ponerlo en práctica: mencionan cuestiones como la cantidad de empleados, y la falta de tecnología e infraestructura. “Los fiscales tampoco quieren”, comentaban desde el Ministerio de Justicia para avalar la idea de Mahiques de que es mejor no hacer el arranque en abril.

“El ministro piensa que hay que aplicarlo cuando estén dadas las condiciones y hoy no parecen estar dadas”, resumieron en Justicia a LA NACION.

Pliegos

Para mostrar dinamismo, Mahiques piensa avanzar sobre los casilleros libres que hay en juzgados inferiores. El ministro revisará 200 vacantes de jueces y fiscales. Con el aval del Presidente, debe seleccionar sus candidatos y enviarlos al Congreso para su aprobación.

Según pudo saber este medio, la proyección es girar durante la semana que comienza el lunes 16 de marzo entre 30 y 40 pliegos que fueron tildados como “prioritarios” por la nueva gestión de Justicia.

Juan Bautista Mahiques, el día de su jura

En base a lo que argumentaron desde el Gobierno, esos juzgados -en su mayoría, civiles y de familia- están “colapsados”. Además, otro factor que influye es que son vacantes que necesitan menos rosca política para avanzar con los nombramientos sin sobresaltos.