Malena Galmarini criticó duramente al intendente Julio Zamora: “Apuesta a un Tigre inmobiliario”

Malena Galmarini, titular de Aysa y precandidata a intendenta de Tigre por Unión por la Patria (UP), criticó duramente al actual intendente de la localidad, Julio Zamora, con quien se encuentra enfrentada desde hace años.

“Nosotros queremos tener una universidad en Tigre, acorde a la matriz productiva de nuestro distrito. Estamos discutiendo eso, la posibilidad de hacer doce jardines maternales para que las mujeres también puedan salir a trabajar que no solo sea una guardería”, afirmó Galmarini en declaraciones a Radio 10.

“Ahora vamos a tener a partir de marzo el 100% de agua y cloaca. Podemos apostar a eso o a un Tigre inmobiliario, el intendente actual sigue haciendo torres de 35 pisos y nosotros no estamos de acuerdo. El tránsito en Tigre se ha vuelto infernal porque no se mejoró el transporte público ni se hicieron ciclovías”, señaló la titular de Aysa, que además destacó su gestión en esa empresa.

“Hicimos 4 mil kilómetros de redes de agua y cloacas nuevas y mantenimiento de cañerías. También vamos a terminar el sistema Riachuelo. Son cosas que no se ven pero después se ven en la salud. La mortalidad infantil creció en Tigre desde que nos fuimos”, apuntó Galmarini.

Con respeto a la candidatura de su marido, Sergio Massa, a presidente, afirmó: “A Sergio Lo veo muy bien en este doble rol, la economía no está nada fácil. Sergio es un luchador, a él le gusta cuando la cosa está complicada. La Cámara de Diputados no la tuvo cómoda, aunque pudo sacar leyes. No es lo mismo ser ministro después de una economía que quedó destruida con Macri y una profundización con Guzmán. Va a ser la cara visible del Gobierno. Lo veo bien, tranquolo, con muchas ganas, es una parada difícil, pero nada lo asusta”.

