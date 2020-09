El Gobierno acordó con el Reino Unido darle un nuevo mandato a la Cruz Roja para realizar nuevos trabajos humanitarios en el Cementerio de Darwin Fuente: Archivo

El Gobierno acordó con el Reino Unido abrir un nuevo capítulo humanitario en el Cementerio de Darwin, donde yacen enterrados soldados argentinos caídos en combate. El canciller Felipe Solá y el embajador británico Mark Kent habilitaron otorgarle un nuevo mandato al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para que identifique los restos enterrados en una tumba múltiple.

Se trata del avance de una tarea conjunta entre los países que no sufre modificaciones pese al endurecimiento de la Argentina en el reclamo de soberanía por las Islas.

El CICR volverá al territorio como lo hizo en 2017, cuando se llevó a cabo la misión humanitaria para identificar a los combatientes sepultados en 122 tumbas que decían "Soldado argentino solo conocido por Dios".

Con participación de las familias, que brindaron sus muestras de ADN, se logró saber la identidad a 115 soldados.

El nuevo acuerdo buscará avanzar con la identificación de la tumba múltiple C.1.10. En la misión de 2017 fue excluida porque en ese momento no era una tumba anónima, sino que exhibía en una placa los nombres de tres soldados. Pero los restos de esos combatientes se encontraron en realidad en otras tumbas, que fueron identificadas en aquella misión.

"La Cruz Roja preparó un borrador de lo que sería el protocolo para el trabajo, que lo vio el equipo de antropología forense argentino y el Reino Unido. Ahora se conversa en Ginebra cómo se van a resolver las cuestiones técnicas de la operación. Una vez que esté resuelto habrá que ver las cuestiones operativas, como el coronavirus, el viaje y el clima", explicó a LA NACION el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus.

Daniel Filmus, secretario de Malvinas Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

No está establecido todavía un plazo para realizar las nuevas identificaciones. Si bien primero debe definirse la totalidad de los detalles de la operación, después se debe coordinar la disponibilidad de los equipos y evaluar la situación del coronavirus.

En las Malvinas ya hubo casos de Covid-19. Desde que comenzó la pandemia, las islas registraron 13 casos, que fueron sumados al total nacional.

La tumba múltiple sobre la que se trabajará en los próximos meses no es la única que en el cementerio de Darwin. Si bien el acuerdo alcanza solo el análisis de los restos de esa tumba, hay otra más que todavía no se va a tocar y por ahora no está previsto avanzar con otro acuerdo que lo habilite.

En la reunión presencial de Solá con Kent en la que se firmó el entendimiento, el canciller "recordó los legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y reiteró la permanente y sincera disposición del país a reanudar el proceso negociador bilateral con el Reino Unido, tal como lo reclama la comunidad internacional, para hallar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía", según dice el comunicado de la Cancillería.

El cartel de "Falkland Islands", instalado en Puerto Argentino

El Congreso ya aprobó dos de las tres leyes que envió el Poder Ejecutivo para fortalecer el reclamo de soberanía. Se trata de la creación de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas y de la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina más allá de las 200 millas.

Queda pendiente el proyecto más sensible, que reforma y actualiza la ley Federal de Pesca, aprobada la noche del miércoles en el Senado, estableciendo el aumento de las multas a la pesca ilegal en aguas argentinas.

"Esta iniciativa tiene que ver con la defensa de los recursos que pertenecen a los 45 millones de argentinos y argentinas. Las multas a la pesca ilegal habían sido fijadas en 1998, cuando regía la convertibilidad, y están estipuladas en pesos. Después de más de veinte años, los valores resultan irrisorios y por eso es tan importante actualizarlos, de manera de sancionar y desalentar estas prácticas ilícitas en el Mar Argentino", señaló Filmus.

