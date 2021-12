Manifestantes antivacunas que rechazan el pase sanitario escracharon al intendente de Rosario

El martes a la noche un grupo de manifestantes antivacunas hicieron un escrache frente al edificio donde vive el intendente de Rosario, Pablo Javkin. Unas horas antes se había realizado una protesta en la sede de la Municipalidad, donde repudiaron la puesta en marcha del llamado pase sanitario, que empezó a regir en la provincia de Santa Fe a partir de ayer.

Javkin consideró en diálogo con LA NACION que la actitud de los manifestantes fue “fascista”. Y destacó: “No pueden hacer un escrache donde vivo con mi familia. Si alguien quiere hacer un reclamo me encuentra todos los días en la Intendencia. Soy una persona totalmente abierta al diálogo, pero no con violencia de por medio”.

El llamado “pase sanitario” comenzó a regir este martes en la provincia de Santa Fe. El gobierno de Omar Perotti adhirió a la decisión que se tomó a nivel nacional, a través del decreto provincial Nº 2915. Esa disposición establece que toda persona que haya cumplido los 13 años y que asista a las actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario deberá acreditar que posee un esquema de vacunación completo.

Los detractores del pase sanitario afirman que estas medidas no son efectivas, como la vacunación contra el Covid, y que estas disposiciones coartan las libertades.

Esta protesta de un grupo reducido de personas pero “muy ruidosa” –según Javkin– frente al edificio donde vive el intendente se produjo en una ciudad que tiene altos índices de vacunación. Según información del municipio, el 99 por ciento de los rosarinos está vacunado con una dosis y un 87 por ciento con las dos vacunas. Con tercera dosis hay un 12 por ciento de la población.

Esta manifestación se produjo en un escenario complejo por la reproducción acelerada de la variante Ómicron en las principales ciudades del país, incluida Rosario, donde el martes se registraron 151 contagios, pero los centros de testeo están colapsados, por lo que se teme un incremento vertiginoso de casos en los próximos días.

“De a poco se viene registrando un aumento de casos, lo que hemos visto en las últimas semanas es que subieron las consultas y también el porcentaje de positividad que supera la media nacional, que actualmente es del 13 por ciento”, explicó la infectóloga del grupo Oroño Carolina Subirá.

A veces, ante los grandes desafíos de la humanidad, aparecen unos pocos con actitudes cobardes y mezquinas. Sepan que no van a poder con lo que la enorme mayoría eligió solidariamente: cuidarse. pic.twitter.com/m5NLW9NPw5 — Pablo Javkin (@pablojavkin) December 22, 2021

La protesta se concentró en bulevar Oroño, en el centro de la ciudad, y luego los manifestantes marcharon hacia el Monumento a la Bandera. Un grupo decidió en ese momento ir hacia el domicilio del intendente, donde cortaron la calle y con un megáfono lo insultaban. “Es increíble pero me gritaban genocida”, advirtió el intendente, que prefirió no enfrentar a las personas que reclamaban para no generar más violencia, según remarcó.

“Nosotros apostamos a que mayor cantidad de gente esté vacunada, algo que se logró, porque de esa manera vamos a tener más libertades en la calle. Si la gente no se vacunaba hoy estaríamos con mayores restricciones”, consideró Javkin.

En las redes sociales el repudio al escrache a Javkin se hizo fuerte este miércoles. Desde distintos sectores políticos salieron a solidarizarse con el intendente y a repudiar la metodología de hacer visible un reclamo.

El intendente también usó las redes para responder al escrache con una foto grupal con los trabajadores de la salud en el Jardín de los Niños. “Salud, salud y más salud. A veces, ante los grandes desafíos de la humanidad, aparecen unos pocos con actitudes cobardes y mezquinas. Sepan que no van a poder con lo que la enorme mayoría eligió solidariamente: cuidarse”, señaló a en las redes sociales.