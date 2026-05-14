Manuel Adorni, en Mendoza: visita fugaz e incómoda en la inauguración del primer RIGI del país

MENDOZA.- Fue una visita fugaz, incómoda y encapsulada, con marcadas ausencias. Así pasó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la tierra cuyana para dejar inaugurado el parque solar más grande del país, El Quemado, bajo el primer Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), mientras la Justicia avanza con la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

El funcionario, quien se mantuvo en silencio y evitó contacto con la prensa, llegó a Mendoza antes del mediodía, con el acompañamiento permanente del gobernador radical, Alfredo Cornejo, hoy aliado a La Libertad Avanza (LLA). De hecho en su discurso, Adorni tuvo sólo gestos políticos hacia el mandatario local por el apoyo a la gestión mileísta, sobre todo en el Congreso. Así, además de destacar el cambio de paradigma económico en la Argentina desde que llegó Javier Milei al poder, puso en valor el avance que tuvo la Ley de Glaciares.

“Todo esto se logró gracias a la colaboración de los gobernadores y de los representantes de las provincias en el Congreso de la Nación. Hoy la Nación y las provincias mantienen un vínculo estrecho porque comparten el mismo norte”, expresó Adorni durante el corte de cintas del proyecto de inversiones, desarrollado por YPF Luz, en la comuna de Las Heras por más de 210 millones de dólares, con una capacidad instalada superior a los 300 megavatios.

Mendoza inauguró el Parque Solar El Quemado, el más grande de la Argentina. Dimos otro paso concreto hacia una matriz energética más limpia, moderna y preparada para el crecimiento de nuestra provincia. Mientras algunos hablan del cuidado ambiental desde el discurso, en Mendoza… pic.twitter.com/wStW78RDia — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 14, 2026

Fueron pocos los presentes y muchos los ausentes. Entre los que faltaron estuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el diputado nacional, Luis Petri, quien busca suceder a Cornejo en 2027.

En tanto, el propio intendente Franciso Lopresti, evitó mostrarse junto al funcionario nacional: no participó de la recorrida por el parque. El cacique comunal, apenas visible en el acto, había tenido duras críticas hacia Adorni en la previa. “No es tu jefe quien te tiene que pedir la renuncia, sino que uno la tiene que presentar, de forma indeclinable. Adorni debería renunciar; si viene va a empañar un buen anuncio”, fueron los dichos del intendente, en sintonía con las palabras de la vicegobernadora, Hebe Casado, quien tampoco estuvo en el acto.

Entre quienes sí estuvieron en el lugar, se destacó el CEO de YPF, Horacio Marín. También se vio al presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, y miembros del Gabinete de Cornejo, que suenan como posibles candidatos a la Gobernación: los ministros de Gobierno, Natalio Mema, y de Energía, Jimena Latorre. Además, participó el titular de Hacienda, Victor Fayad.

Una vez concluido el acto en el escenario, donde estaba Adorni, Cornejo y Marín, el jefe de Gabinete descendió y se retiró por el costado izquierdo, para inmediatamente subirse a una combi oficial, agarrar una botellita de agua, y despedirse de la provincia cuyana, esquivando la consulta de los periodistas. En tanto, el gobernador tampoco hizo contacto con la prensa.

Durante su discurso, Adorni hizo alusión al camino que sigue Milei en materia de inversiones y rumbo económico. “Lo que antes parecía un sueño lejano ahora es una realidad concreta. Empezamos a ver los beneficios de una Argentina estable, previsible, con una macroeconomía ordenada y que no tambalea ante el primer shock externo. Atrás quedaron los gobiernos de mirada cortoplacista, que minaron el progreso de los argentinos durante décadas y cuyo único objetivo era ganar una elección”, señaló el funcionario, mientras siguen apareciendo novedades judiciales vinculadas a su patrimonio.

Asimismo, sostuvo que “por primera vez en mucho tiempo hay un proyecto de país con una verdadera mirada de futuro” y agregó que “este gobierno piensa la política pública como una herramienta que le garantice al sector privado las condiciones necesarias para apostar a largo plazo”.

También aludió a la aprobación de la Ley Bases que estableció el RIGI y “otras importantes reformas para impulsar el crecimiento económico argentino; así como la firma del Pacto de Mayo, la presencia de 11 gobernadores en el Argentina Week 2026 y hasta la Mesa Federal Minera”.

Concluyó su participación señalando que “las provincias son una parte imprescindible de esta nueva Argentina que mira hacia el futuro, por eso el RIGI es federalismo puro, es federalismo en serio”.

Aunque no fue de la partida en la vista a Mendoza, el ministro Caputo confirmó la aprobación del ingreso del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino al RIGI, por casi 900 millones de dólares.