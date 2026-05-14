La Justicia confirmó dos viajes relámpago de Adorni a Gualeguaychú y pone en marcha nuevas medidas

Mientras pone en marcha una nueva tanda de medidas, la Justicia confirmó dos nuevos viajes relámpagos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Gualeguaychú, Entre Ríos, que se suman a los realizados a Bariloche, Aruba y Punta del Este.

La primera escapada se llevó a cabo entre el 6 y el 8 de diciembre de 2024, y la segunda, entre el 28 y el 30 de noviembre de 2025. Para ambas estadías, el funcionario reservó dos habitaciones dobles en un exclusivo hotel de campo, según informó una fuente del caso, por un costo total de $2.350.000. Pagó en efectivo.

La Justicia revisa los gastos del jefe de Gabinete ENRIQUE GARCIA MEDINA

El número engorda la lista de gastos que revisa el fiscal Gerardo Pollicita en la causa contra al jefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito, con el objetivo de establecer si existió o no un incremento patrimonial injustificado.

Adorni reservó las cuatro noches en Bolacuá Hotel Club de Campo, un all inclusive ubicado a 15 minutos de la Ciudad, que ofrece una amplia gama de servicios y atracciones para la familia, como paseos a caballo, pileta, cine, arquería y tenis, entre otras prestaciones, según se observa en su página web.

La primera información sobre el viaje fue publicada a principios de mes por Ahora El Día, un diario de la ciudad, en una nota que consignó que el funcionario “habría requerido reserva total sobre su estadía”.

Nuevas medidas

Tras la declaración del vecino del country Indio Cua que le alquiló a Adorni una casa allí por 18 meses, la investigación se orienta ahora a reunir nueva documentación que permita profundizar algunas de las líneas que dejaron abiertas las testimoniales y otros elementos incorporados a la causa.

En relación con los viajes, Pollicita solicitó al hotel Llao Llao, de Bariloche, información sobre la estadía de Adorni, en junio de 2024. También pidió a una agencia de viajes precisiones sobre el modo en que se pagó un vuelo de regreso desde Nueva York, destino al que el funcionario y su mujer, Bettina Angeletti, viajaron como parte de una comitiva oficial.

El fiscal también requirió a distintos bancos y empresas proveedoras de servicios de activos virtuales que informen si Angeletti y Adorni registran cuentas o tarjetas de crédito, confió una fuente al tanto de la nueva tanda de medidas.

Otros destinos

“En el último año y medio es lo único que hice, irme cuatro días de vacaciones con mis nenes”, dijo Adorni en marzo, en referencia a su viaje en vuelo privado a Punta del Este, que es objeto de una investigación paralela bajo la órbita del juez Ariel Lijo.

La frase del funcionario ante LN+ quedó ensombrecida por los descubrimientos que se sucedieron en la causa por enriquecimiento ilícito.

En orden cronológico, Bariloche fue el primero de los destinos. El funcionario viajó allí el 20 de junio de 2024 junto con su mujer. Se alojaron cinco noches en el Llao Llao Hotel & Resort Golf-Spa, y la Justicia pudo reconstruir que los gastos contemplaron, al menos, casi $5 millones de hotel y otros $2.400.000 en excursiones y comidas.

Entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, Adorni viajó al Caribe. El viaje incluyó cuatro pasajes de la empresa Latam, a US$1450 cada uno, por un total de US$5800, pagados en efectivo. La familia Adorni se alojó en dos complejos de lujo, por los que pagó U$S8874

El Embassy Suites By Hilton en Aruba, uno de los complejos que visitó Adorni

En febrero de 2025, Adorni viajó a Punta del Este en un vuelo privado junto con su familia y el periodista Marcelo Grandio. La factura de ida del vuelo fue emitida por AlphaCentauri a la productora Imhouse, de Grandio, por US$4830. La vuelta habría costado US$3000, según una factura fechada el 9 de marzo.

En marzo de este año, como parte de una comitiva oficial, Adorni viajó a Nueva York acompañado de Angeletti. Ambos viajaron a la ida en el avión oficial junto con el presidente Javier Milei, pero el regreso fue por separado: Angeletti pagó US$5154,55, mientras que el vuelo de Adorni fue reservado por “Jefatura”.

En sus intervenciones públicas, Adorni evitó referirse a sus vacaciones, con el argumento de que formaban parte de su vida privada, pero sí desmintió viajes que no fueron acreditados por la Justicia, como uno a los parques de diversiones Disney, en Estados Unidos.