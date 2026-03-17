Manuel Adorni y Santiago Caputo vuelven a verse tras la tensión por el video del viaje a Punta del Este en jet privado

Tras una semana marcada por los escándalos que sacudieron al Gobierno y con acusaciones cruzadas de complot interno, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reúne este martes a la mesa política en la Casa Rosada.

El encuentro se da luego de que se conociera que su mujer, Bettina Angeletti, se subió al avión presidencial rumbo a Nueva York y tras la difusión de un video del viaje familiar a Punta del Este en avión privado durante el último feriado de carnaval.

Frente a la difusión de las imágenes del momento en que abordaba en el aeropuerto de San Fernando el jet privado que habría alquilado para viajar a Uruguay, Adorni denunció un complot interno. “Es una campaña para desestabilizar al Gobierno desde adentro”, dijo el domingo en LN+. Dijo que el video fue filmado “desde adentro” y prometió una investigación interna.

Manuel Adorni y Karina Milei, en Córdoba SEBASTIAN SALGUERO

Aunque Adorni luego desmintió vía redes señalamientos que la acusación haya sido en referencia a Santiago Caputo, el principal consejero del Presidente, el mensaje reavivó la interna libertaria, en la que aliados a Karina Milei apuntan sin dudar contra el asesor por las filtraciones y desde las filas “celestiales” miran a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) como responsable de lo sucedido. Hoy, buena parte de ellos, volvieron a verse las caras.

El video que confirma el viaje de Adorni a Punta del Este en un avión privado

El caso de Adorni fue la antesala de las revelaciones del caso $LIBRA surgidas de peritajes que realiza la Justicia, y que contrastan con las explicaciones que dio el Presidente luego de la promoción y el colapso de la criptomoneda.

El encuentro de hoy también se da a casi de dos semanas de que Karina Milei avanzara sobre la cúpula del Ministerio de Justicia, y desplazara al hasta entonces número 2 del organismo, Sebastián Amerio, alfil de Caputo. Fue luego de que Juan Bautista Mahiques sucediera como titular de la cartera a Mariano Cúneo Libarona. Mahiques fue promocionado internamente por la hermana del Presidente, quien también colocó a Santiago Viola, un abogado de su confianza, como secretario de Justicia.

Con esos cambios, la funcionaria consolidó un nuevo espacio en el entramado libertario y tomó el control del área por sobre el asesor presidencial.

Al cónclave en el despacho de Adorni asisten Santiago Caputo; la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich; el titular de Diputados, Martín Menem; los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis “Toto” Caputo (Economía); el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el subsecretario y armador político libertario, Eduardo “Lule” Menem. También se esperaba la presencia de Karina Milei, quien suele participar de este tipo de cumbres.

Es el primer encuentro de la mesa política que se concreta con vistas al año legislativo, luego de que Milei lograra aprobar en las sesiones extraordinarias la reforma laboral, la nueva ley penal juvenil o la ley de inocencia fiscal, entre otras iniciativas.

Según pudo saber LA NACION, la reunión estaba prevista antes del viaje a Nueva York, por la “Argentina Week”, en el que Adorni quedó envuelto en una polémica.

Fuentes oficiales anticipan que buscarán cerrar filas y apuntar los esfuerzos para “lograr que todos vayan en la misma dirección”, con las negociaciones que se abrirán de acá en adelante.

Ese objetivo estaba trazado desde antes de los cambios en justicia, así como de las polémicas que se suscitaron esta semana con los escándalos que dieron en la línea de flotación del gobierno, con su discurso anti-casta y anti- corrupción.

Adorni, Karina Milei, los Menem y Diego Santilli Noelia Marcia Guevara

En el marco de esos planes se colaron ambas polémicas, que se espera que sean abordados en el encuentro. En especial porque la mesa política funciona, entre otras cosas, como una “herramienta” ante situaciones de crisis.

La mesa tomó forma después de la derrota en las elecciones bonaerenses de septiembre último, donde se planteó la idea de “ordenar” allí lo que sucedía puertas adentro del universo libertario, para luego ir hacia adelante. Y, después de los cambios de noviembre pasado, tras el triunfo en las elecciones generales, con la llegada de Adorni a la jefatura de Gabinete, tomó mayor impulso.

Adorni es una persona de máxima confianza del presidente Milei y su hermana Karina. Ambos le manifestaron públicamente su apoyo la semana pasada, en medio de la polémica en la que quedó envuelto por la presencia de su esposa en la comitiva que abordó el avión oficial a EE.UU. y el viaje a Punta del Este en avión privado. Ayer, Adorni se mostró junto a los hermanos Milei en Córdoba.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch, en Nueva York

Más allá del apoyo público, según pudo saber LA NACION, internamente eso también se mantiene intacto. Lo mismo que el apoyo que recibió de los ministros en las primeras horas de conocida la primera foto. El apoyo en redes fue coordinado.

Luego del viaje a Córdoba, se espera que Adorni y Milei se muestren juntos en el acto por la conmemoración del atentado a la Embajada de Israel, del que esta tarde se cumplen 34 años, así como en Tucumán, el próximo jueves, en medio del “Tour de la gratitud”.