La controvertida frase de Milei sobre la condena a Cristina Kirchner y la independencia de la Justicia

El presidente Javier Milei se refirió este domingo por la noche a la condena que pesa sobre la exmandataria Cristina Kirchner por la causa Vialidad -fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitada de manera perpetua por administración fraudulenta- y lanzó una controvertida frase sobre la independencia de la Justicia.

Mientras analizaba la renuncia de José Luis Espert a la candidatura como diputado bonaerense, el jefe de Estado habló de una “operación del kirchnerismo”, que está “recrudecido por la sentencia” y “tira con lo que hay”.

En esa línea, consideró: “Les puedo asegurar que esta es la venganza de que soy el primer presidente que tomó la decisión de que [Cristina Kirchner] vaya presa”. A ello, el conductor Luis Majul repreguntó: “Pero usted no se mete con la Justicia”. “Ahí está el problema. Yo no me meto con la Justicia”, contestó Milei.

Y completó: “Les puedo asegurar que si yo hubiera sido sucio y me hubiera metido con la Justicia... Si hubiera arreglado con la Justicia para que no la metan presa, yo no estaría padeciendo esto”.

Durante el resto de la entrevista, el jefe de Estado profundizó respecto de la decisión de Espert de dar un paso al costado. Dijo que estuvo asociada a la dificultad de sostener la campaña tras la denuncia por vínculos con el empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico, pero afirmó que “no duda de su honorabilidad”.

Destacó además que el legislador haya antepuesto “los intereses de la Nación” y aseguró que no hubo malas intenciones en sus acciones previas al ingresar a la política. En ese contexto, insistió en que su determinación en aceptar la renuncia del economista respondió a la voluntad de “preservar la transparencia” del espacio.

Luego, Milei confirmó que busca que Diego Santilli encabece la lista de diputados bonaerenses, aunque aclaró que la Justicia Electoral debe autorizarlo. “Tenemos una noble alianza con el Pro”, señaló. Además, anticipó que, si Espert es desplazado de la comisión de Presupuesto, su lugar podría ser ocupado por Bertie Benegas Lynch.

La entrevista completa de Luis Majul con Javier Milei (05 -10 -2025)

En otro tramo, el Presidente aseguró que su gobierno está “en el rumbo correcto” en materia económica, aunque reconoció errores y sostuvo que “100 años de desastres no se arreglan de manera instantánea”. Dijo que La Libertad Avanza es “el gobierno más reformista de la historia” y que “para errar un penal hay que patearlo”.

Sobre sus reuniones recientes con el expresidente Mauricio Macri, Milei reveló que mantuvieron dos encuentros en los que hablaron sobre el futuro de la gestión y la coordinación política. Explicó que el líder del Pro le hizo sugerencias “para que ciertas áreas funcionen mejor” y anticipó que planea “rearmar el equipo en función de las reformas estructurales” que busca impulsar. “Voy a tomar de la mejor manera las sugerencias”, afirmó.

De cara a las elecciones legislativas, el mandatario aseguró que la nueva composición del Congreso “será mejor que la actual” y pidió a los argentinos “un esfuerzo más” para atravesar “un momento difícil”.