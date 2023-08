escuchar

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, les pidió la renuncia a todos los funcionarios de la secretaría de Cultura, incluido su titular, Carlos Balmaceda, a raíz de un error cometido desde esa cartera que derivó en la eliminación de una delegación de Mar del Plata de los Juegos Bonaerenses, la principal competencia deportiva a nivel provincial.

Según confirmó este viernes el sitio local La Capital, además de Carlos Balmaceda se vieron afectados por la determinación del jefe municipal el director general de Cultura, Christian Rabe; el director coordinador del área, Damián Arregui; y el director general de bibliotecas, Julio Neveleff.

La decisión se fundó en el mal desempeño de la secretaría como responsable del traslado de la delegación local en el marco de los Juegos Bonaerenses. De acuerdo con lo informado, las autoridades confundieron la fecha del certamen y dicho error tuvo como efecto directo la eliminación del equipo.

“El intendente estuvo estos días abocado a los saqueos y se enteró de la situación cuando ya no había vuelta atrás. No hay excusas. Les va a pedir la renuncia a los responsables”, habían adelantado desde la administración jurisdiccional. En tanto, uno de los docentes afectados a la competencia explicó: “Ayer, temprano, me avisaron desde el municipio que hubo una equivocación y que la competencia que pensábamos que iba a ser hoy, en realidad fue ayer”.

Sin un medio de transporte a disposición, los cerca de 50 representantes marplatenses se vieron impedidos de participar en los juegos. “Entre ellos se encontraban jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad que iban a competir, a nivel regional, en diversas categorías artísticas, como folclore y escultura”, detalló el citado medio.

A raíz de lo sucedido y tras hacer efectivo el pedido de renuncia a las autoridades, Montenegro se reunirá en las próximas horas en el COM (Centro de Operaciones y Monitoreo) con las familias afectadas para pedirles disculpas y comunicarles la determinación que tomó.

“La principal preocupación del intendente hoy es resolver el problema de las familias que quedaron fuera de los juegos”, señalaron desde el gobierno local.

