Marcela Pagano cargó contra Lilia Lemoine y su furia con periodistas: “No dialogo con personas que no utilizan la razón”

Tras votar en el Colegio N°22 de Caseros, la diputada del bloque Coherencia Marcela Pagano se refirió al cruce entre Lilia Lemoine y algunos periodistas este domingo por la mañana, a quienes acusó de haberla “empujado” y de “seguirla”, a pesar de los insistentes pedidos de que pararan.

“No es simple hacer la cobertura cuando no hay amabilidad por parte de los dirigentes políticos. Ante todo, libertad de expresión. Yo no dialogo con personas que no utilizan la razón”, afirmó Pagano en una clara alusión al tenso momento entre Lemoine y los cronistas.

Pagano

Y añadió: “Yo no dialogo con personas que no utilizan la razón. Simplemente hago un llamado a la dirigencia política a elevar el nivel. Entender que los periodistas están trabajando. No entiendo por qué terminan en esas agresiones”.

Consultada por sus proyecciones sobre las elecciones bonaerenses, Pagano se limitó a responder. “Espero que lo que surja sea un mensaje para aquellos políticos; que se empiece a escuchar a la gente”.

Escándalo de los audios

La diputada nacional también se refirió a la trama de supuestos sobornos que salió a la luz tras la divulgación de grabaciones atribuidas al exdirector del Andis, Diego Spagnuolo, en las que aparecen mencionados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y habló sobre la reciente denuncia que el Gobierno presentó contra su pareja, el abogado Franco Bindi.

La diputada Marcela Pagano al final de la sesión en la que Guillermo Francos presento su informe Nicolás Suárez - LA NACION

“Es una fantochada. Yo amo ser argentina, pero creer que el presidente Putin o Maduro están juntos para ver cómo desestabilizar emocionalmente a la persona que está al lado del presidente, es un montón. Me parece un montón involucrarme en los medios. No hay elementos. Como saben que tengo fueros no pueden ir por mí, así que van por mí un familiar, que es mi pareja. Es lo más de lo mismo que hemos visto en lo peor de la historia argentina”.

En ese sentido, también habló sobre la denuncia que le hizo al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, luego de que éste la acusara públicamente de conspirar para “voltear” a Milei.

“Le hice una denuncia por incumplimiento del deber del funcionario público porque él me acusó de ser una golpista. Yo quiero que él diga qué elementos tiene para decir eso, es fácil denunciar en los medios. Esto no es guerra de vedettes. Esto es política. Hay que tener cuidado con lo que uno denuncia”.