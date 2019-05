Marcelo Birmajer: "Cristina Kirchner es una persona ideológicamente muy confusa"

El escritor participó de una entrevista con Carlos Pagni en Odisea Argentina y se refirió al fenómeno del libro de la expresidenta Cristina Kirchner, Sinceramente 19:44

El escritor y periodista Marcelo Birmajer participó de Odisea Argentina, el programa de LN+ conducido por Carlos Pagni y opinó sobre el fenómeno editorial del libro de Cristina Kirchner, Sinceramente. "Es una persona ideológicamente muy confusa", dijo. Y sostuvo que en el texto hay "ideas contrapuestas" que no se resuelven y que coexisten en las mismas páginas.

"Cristina puede apoyar a un líder que dice que hay que exterminar a los homosexuales y a la vez promover el matrimonio igualitario", ejemplificó. Y dijo, punzante: "Se afana de haber promovido el matrimonio igualitario y por el otro lado juzga a Macri por estar casado más de una vez. Como progresista y como líder de izquierda hay una contradicción en los términos mismos".

El escritor señaló que algunos datos del libro le llamaron la atención "inmediatamente", como que la expresidenta acusara al Presidente de la Nación de no saber persignarse o que criticara que Macri se haya casado varias veces. "Hay muchos divorciados en la Argentina, no puede ser un tema para pensar la moralidad o la honestidad de alguien", dijo. Y agregó: "Me asustó también que se fije si alguien tiene o no vocación religiosa como un dato a cuestionar o a aprobar".

El autor de Un crimen secundario detalló que la ficción tiene el permiso de decir lo que uno quiera, siempre y cuando sea verosímil y criticó, en comparación, que el libro de Cristina "es inverosímil pero no es ficción". Asimismo, reconoció no saber por qué Sinceramente es un fenómeno editorial.

Según relató Cristina Kirchner, fue Alberto Fernández quien le dio la idea de escribir el libro. Para el escritor, el político tuvo la intención de que ella muestre un rostro distinto. "Él construye una Cristina que no existe", sostuvo.

"Inicialmente, me alegré de que Cristina eligiera el terreno de la palabra, en lugar de la intimidación y la persecución que ejecutó durante sus dos gobiernos, pero rápidamente se movió del territorio del libro al de la acción intimidatoria", contó. Sobre esto, analizó la presentación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde la expresidenta dejó ingresar solo a un selectivo grupo de políticos, intelectuales y periodistas.

"Coincido con el Indio Solari: 'todo libro es político'. En la Feria del Libro debatimos, levantamos la mano, hay gente que está de acuerdo y otros en desacuerdo, a diferencia de lo que sucede en los actos de Plaza de Mayo", dijo. Y criticó: "Cuando vos llevás la modalidad de un acto político a la Feria del Libro estás invadiendo la modalidad de este evento cultural".

Consultado sobre el vasto grupo de intelectuales que apoyan a la expresidenta y que la acompañaron en su presentación, Birmajer opinó que, si bien en otra época este grupo no solía ser peronista, "siempre fueron progresistas". Y dijo: "Pienso que hay un oído más atento frente a los creadores que frente a aquel que viene de otra disciplina, pero no hay muchos creadores que hayan hecho grandes aportes a la vida política".

Por último consideró la importancia de las ideas. "El marxismo propone que la violencia es la partera de la historia. Yo creo que la creatividad es la partera de la historia", dijo. Y concluyó: "Lo que cambia el mundo es la idea, no el grito".

