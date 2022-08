Marcelo D’Alessandro, sobre los acampes en Recoleta por Cristina Kirchner: “No me va a temblar el pulso para usar la fuerza pública y recuperar la paz social”

Después de aclarar que intentará agotar primero “todas las instancias de diálogo”, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, fue tajante con respecto a cómo se posicionará si continúan los acampes en Recoleta para darle apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner. “No me va a temblar el pulso para usar la fuerza pública y recuperar la paz social”, aseveró el funcionario de la Capital. Lo hizo después de un fin de semana agitado por los altos momentos de tensión que se dieron el sábado entre la Policía de la Ciudad y los manifestantes que se nuclearon en Juncal y Uruguay para quejarse por las vallas que colocó la administración de Horacio Rodríguez Larreta y respaldar a la exmandataria.

Convencido de que “no pueden dirimirse las cuestiones judiciales en la calle”, el ministro también sostuvo en Radio Mitre que los efectivos se quedarán en la zona para “mantener la paz social del barrio”, tras las quejas de los vecinos por la presencia de militantes en las calles y veredas. “Es un accionar constante y permanente”, detalló D’Alessandro, quien sostuvo: “La firmeza por nuestra parte va a estar”.

La Guardia de Infantería en la custodia a la zona cercana al departamento de Cristina Fernández de Kirchner, el sábado Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

Tras las quejas del kirchnerismo por el vallado que decidieron apostar en las inmediaciones de la vivienda de la vicepresidenta -al alegar que de esta manera le estaban coartando las libertades- y que ahora retiraron, D’Alessandro insistió con que así se intentó “marcar un límite al avance sobre el espacio público” de los manifestantes, porque estaban “acorralados los vecinos” y los dejaban “presos de una violencia constante”. Los partidarios de Cristina Kirchner llegaron a esa zona en tandas desde que el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para la exmandataria en el marco de la causa Vialidad, pero la presencia militante se exacerbó el sábado con la aparición de las vallas.

Anoche, en tanto, los oficiales volvieron al lugar y desplegaron un importante operativo que, según D’Alessandro, se realizó porque llegaron tres micros de Ituzaingó, entre las 18.30 y las 19, con 350 personas. “Fue una acción organizada, comenzaron con algo que habíamos dicho que no debía pasar. Les dimos un tiempo razonable para que se fueran, si no la Infantería iba a habilitar la circulación del tránsito. Bajó la Infantería, se restableció el tránsito y volvió todo a su normalidad”, explicó el ministro, con énfasis en la reunión que tuvieron el fin de semana con las autoridades nacionales, en la que fijaron pautas para el desarrollo de este tipo de expresiones en favor de la expresidenta.

La versión de la Ciudad sobre lo que ocurrió con Máximo Kirchner

Entre las críticas del oficialismo por el operativo del sábado, ayer sonó fuerte un reclamo por cómo los oficiales de la Policía de la Ciudad abordaron al hijo de la vicepresidenta y diputado nacional, Máximo Kirchner, cerca de las 19, en el momento en que intentaba llegar a la casa de su madre. “Cuando toda la militancia tiró las vallas y fue a violentar a la Policía, lo que se hizo fue restituir la línea. Máximo quiso ingresar con un grupo de militantes y se ordenó esa situación. No hubo golpes para nada”, aseveró en Radio Futuröck el funcionario que responde a Rodríguez Larreta, en relación con esa situación.

Este domingo circuló en redes sociales un video en que se ve parte de esa secuencia, donde se escucha a la persona que filma insultar al líder de La Cámpora y decirle: “¿Querés pasar, Máximo, la concha de tu madre? Puto. La concha de tu madre vas a pasar”. El kirchnerismo acusó entonces que fue un policía de la Ciudad quien gritó y a eso se refirió hoy también D’Alessandro. “No estoy nada de acuerdo en los dichos que se dieron, estamos investigando si es un efectivo policial el que está grabando. En el caso de que lo sea, [vamos a] identificarlo y sancionarlo como corresponda”, adelantó el ministro.

Dijo, incluso, que durante “todo el día” ingresaron funcionarios a la casa de la vicepresidenta sin ningún tipo de impedimento, aunque sin embargo buscó advertir que quienes “agredieron” a los efectivos “fueron los manifestantes” y hasta reparó en que se identificaron integrantes de barras de fútbol entre los presentes, algo que pondrán a disposición de la Justicia.

“No sé si la vicepresidente, pero que todo ese sector está generando un escenario de violencia para que pase cualquier cosa, inclusive hechos de sangre, no tengo duda”, expresó.

El cruce entre Máximo Kirchner y la Policía de la Ciudad

Y ante el pedido para que él deje el cargo que hicieron a través de un comunicado los legisladores porteños del Frente de Todos, D’Alessandro dijo que no tiene pensado renunciar. “Me gustaría que los legisladores, en vez de sacar un comunicado rápidamente para quedar bien con con su referente político, me hubieran preguntado cómo están los policías que fueron lastimados por su militancia”, deslizó.

Por otra parte, también habló sobre las modulaciones de un efectivo de la fuerza capitalina cuando notificaba la llegada del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, como “un manifestante más”. El ministro de Seguridad porteño dijo que el mandatario de la provincia de Buenos Aires llegó “rodeado de militancia y custodias” y explicó que el oficial quiso transmitir con el audio que “nadie está por encima de la ley”.

Además, respondió a las acusaciones del kirchnerismo de que la Ciudad había dejado dos volquetes con piedras en las cercanías de la casa de Cristina Kirchner para instigar adrede la violencia. “Eso es otra ridiculez total, ¿vamos a llevar piedras para que le tiran a nuestros policías? Una locura total. No existe eso, cada vez que hay manifestaciones de estas características desde Espacio Público se barre la zona para que no haya elementos contundentes”, afirmó el funcionario de Pro y dijo que esos contenedores fueron puestos en la zona por un particular. “Lo que hizo la Policía fue sacarlos”, indicó.

Réplica a Patricia Bullrich

Por último, D’Alessandro le respondió a la presidenta del partido, Patricia Bullrich, quien criticó el operativo por un supuesto “retroceso” de las fuerzas de seguridad porteñas. “Me extraña de Patricia, la conozco, hemos trabajo juntos en Seguridad. Más allá de a quién le sacan las vallas y a quién no, hay que tener memoria. El 14 de diciembre de 2018 se suspendió la sesión legislativa porque le sacaron las vallas a la Gendarmería”, le recordó en cuanto a sus tiempos como ministra de Seguridad nacional y concluyó: “Hoy no es momento de estar generando estas situaciones y siéndole funcional a un espacio que genera violencia”.