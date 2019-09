Mabel tiene 88 años y es una vecina de Vicente López 00:46

Mabel tiene 88 años, vive en Vicente López, muy cerca del límite con la Ciudad de Buenos Aires, y hoy quiso participar de la concentración del "Sí se puede", la marcha a favor de Mauricio Macri que se desarrolló en las barrancas de Belgrano.

La señora llegó hasta la estación Rivadavia del ramal Tigre del tren Mitre, para poder hacer las dos estaciones que la llevarían al epicentro de la primera de las 30 concentraciones previstas por el mandatario para los 30 días previos a las elecciones generales del 27 de octubre.

Sin embargo, no pudo subirse a los trenes previos porque venían repletos de personas, según explicó a LA NACION. Lo que la mujer no sabía era que el propio Mauricio Macri pasaría a centímetros de ella, ya que llegó hasta Belgrano en tren desde la Quinta de Olivos.

Ante esta noticia, Mabel decidió esperar a que el tren con el Presidente llegara hasta la estación Rivadavia, para tratar de acercarse al mandatario y expresarle su apoyo.

"No podía subir al tren de tanta gente que había", explicó Mabel a LA NACION, cuando el cartel indicaba que faltaban cinco minutos para la llegada de la formación que traía a Macri entre sus pasajeros.

Ante la consulta de si se subiría al tren para llegar junto a Macri a Belgrano, dijo: "No, no. Solo voy a intentar saludarlo. Juega River [en realidad el partido era en la Plata, no en Núñez], ¿después cómo hago para regresar? Yo tengo 88 años. Solo lo voy a saludar".

"Le voy a decir que lo quiero mucho, a pesar de las equivocaciones que hubo", dijo Mabel, que interrumpió la charla para tratar de saber en qué vagón estaba el Presidente y así acercarse hasta ahí.

La tarea no fue sencilla, porque la formación llegó abarrotada de personas en todos los vagones. Además, se había montado un dispositivo de seguridad para que los que esperaban el tren no accedieran a los dos primeros vagones, en los que venía Macri y su comitiva junto a los pasajeros que se habían subido en las estaciones previas.

Tras el paso de Macri, Mabel salió de la estación y volvió caminando hacia su casa con una amplia sonrisa, luego de charlar con un par de señoras que estaban con una bandera argentina esperando el paso del mandatario.