Marcos Peña publicó un documento sobre liderazgos más humanos: meditación, autoconocimiento y síndrome de Hubris

Marcos Peña volvió a usar su cuenta de Twitter después de dos años. Lo hizo para compartir un trabajo sobre liderazgos “más humanos”. Su último posteo había sido uno del 5 de diciembre de 2019, con un mensaje de Mauricio Macri: “Ser presidente fue el honor más grande de mi vida, muchas gracias argentinos. Nos vemos pronto”.

El trabajo del exjefe de Gabinete de Macri se titula “Un nuevo liderazgo para el Siglo XXI”, tiene 14 páginas y en él reflexiona sobre estos dos años en los que eligió un perfil bajo para pensar sobre su experiencia personal en uno de los cargos más altos de la política.

Dice que tuvo más de 50 horas de conversaciones con quienes formaron parte de su equipo para reconstruir qué sensaciones tuvieron ellos a su lado durante los cuatro años en la gestión de Cambiemos.

Desde que abandonó la Casa Rosada, Peña -tal como publicó LA NACION- dedicó su tiempo a asesorar a clientes internacionales, algo a lo que refiere en estas páginas que publicó el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, del que forma parte como consultor del Programa Américas.

“Quería evitar quedar atrapado en la intensidad de lo vivido como vi que muchas veces les pasaba a aquellos que pasaban por un cargo importante y quedaban como detenidos en esa experiencia”, explica en el texto.

“Uno de los aprendizajes surgió cuando le pedí a personas con las que había trabajado que me ayuden con una mirada más personal, de cosas que me marcarían como para trabajar o para destacar. Fueron casi 50 conversaciones y lo que me impactó es cómo siempre surgían los temas emocionales y de vínculo interpersonal”, detalló.

Peña menciona que para realizar el trabajo contó con el aporte del consultor Alberto Lederman, quien en el pasado también asesoraba a Macri. “Es imprescindible trabajar sobre el autoconocimiento, el cuidado de la salud mental, la conexión con las emociones y el apoyo psicológico en una actividad tan demandante como es la política”, agrega.

El exjefe de Gabinete hace hincapié en la necesidad de preservar la mente y el cuerpo aún en un contexto de alta demanda y exigencia. “Sin ese trabajo sobre uno mismo las posibilidades de ser una persona sana y sustentable luego de muchos años en tareas de liderazgo son casi nulas. El agotamiento y el burnout, las depresiones, los ataques de pánico o trastornos más complejos acechan a toda persona que está expuesto a tanto estrés”, precisa.

También agrega: “Curiosamente, si bien se ha estudiado a lo largo de la historia cómo enferma el poder, no se conocen muchos casos de líderes políticos que hayan reconocido que padecen o padecieron problemas de salud mental. Esto es un anacronismo en una época donde hay una creciente concientización en la población y donde la salud mental ya no es un tabú, sino algo de lo que cada uno tiene que cuidar”, añade.

“Por un tema estadístico es imposible pensar que no haya líderes políticos dentro del 25% de la población mundial que según la Organización Mundial de la Salud padece de algún trastorno mental. Pero más allá de las posibles enfermedades o trastornos con los que un político puede convivir, es necesario trabajar sobre el autoconocimiento para entender aquellas cosas que nos marcaron, nos formaron, nos condicionan en nuestras vidas”, indica Peña.

“Hay que tener un trauma biográfico para hacer ciertas cosas. Hay que tener razones, motivos de peso para ambicionar poder, para querer hacer historia, para buscar protagonismo. Si no hay conflicto, no hay exigencias de reparación.”, manifiesta.

En este tramo del trabajo, el exjefe de Gabinete expone la necesidad de los líderes políticos de reconocer problemas y buscar ayuda profesional. “Trabajar con un profesional de salud mental es una necesidad básica para alguien que está en un contexto de estrés permanente. Además, existen otros factores a tener en cuenta cómo el impacto del estrés en nuestra capacidad de vínculo emocional.”

Y relata cómo la exposición pública puede afectar el rol que se debe ejercer. Las dificultades de la exposición. “Agravado por el permanente conflicto, la exposición y el recibir ataques personales, la mente actúa en autodefensa encerrándose. Eso reduce la empatía justo en el momento en que es más necesaria, cuando está ejerciendo un rol de liderazgo político en un gobierno o en algún otro cargo político”.

El exfuncionario también aconseja la práctica de la meditación. “También existe abundante evidencia sobre la utilidad de la meditación como una práctica que ayuda en el autoconocimiento, a mantener la conexión con el presente, la salud mental, la reducción de estrés y ansiedad, entre muchos otros beneficios”, precisa.

“Este texto busca hacer un aporte a cómo pensamos el liderazgo político democrático. Pero también compartir una reflexión personal como político para que otros políticos y líderes puedan usarla de referencia y pensar cuánto se están ocupando de ellos mismos. Hacerlo puede contribuir a encontrar salidas para la crisis de legitimidad que viven nuestras democracias”, concluye.