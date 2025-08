Por qué María Eugenia Vidal no será candidata de la alianza entre el Pro y LLA

En un momento clave para la definición de alianzas electorales con la mira puesta en octubre, María Eugenia Vidal, diputada nacional del PRO, confirmó a LA NACION que no integrará la alianza entre su partido y La Libertad Avanza (LLA) debido a su desacuerdo con la unión y su convicción de que no todo vale por un cargo.

Las razones de María Eugenia Vidal

La principal razón que esgrimió Vidal para no sumarse a la alianza con LLA es su desacuerdo con la unión. “No estoy de acuerdo con ir juntos con LLA”, afirmó la legisladora en diálogo con LA NACION. Además, Vidal consideró que no sería ético participar de una lista en la que no se siente representada, especialmente después de criticar duramente al oficialismo en el pasado. “Sería incoherente que sea parte de esa lista”, sentenció.

María Eugenia Vidal no se siente representada con la alianza del Pro y LLA Fabián Marelli - LA NACION

La exgobernadora también dejó en claro que no está dispuesta a hacer cualquier cosa por un cargo. “No vale todo por un cargo”, manifestó para dejar entrever que sus principios y valores son más importantes que una candidatura.

La posibilidad de un frente propio

Ante la negativa de sumarse a la alianza PRO-LLA, surgió la posibilidad de que Vidal compitiera por su cuenta, liderando un espacio que rescatara al extinto Juntos por el Cambio. Se especuló con una alianza entre sectores de la UCR, GEN y Coalición Cívica. Sin embargo, la diputada descartó esta opción de manera tajante.

“No sería ético que lo haga. No voy a ser candidata ni hacer campaña. Pero tampoco salto de un partido a otro en año electoral”, explicó Vidal, dejando en claro que su compromiso con el PRO sigue intacto, a pesar de sus diferencias con la estrategia electoral actual.

María Eugenia Vidal fue Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires Nicolás Suárez - LA NACION

Las Negociaciones del Pro con LLA

Las negociaciones entre el PRO y LLA estuvieron marcadas por tensiones y condicionamientos. Karina Milei, secretaria de Presidencia y figura clave en LLA, impuso ciertas condiciones al PRO, como la ubicación de sus candidatos en la lista y el nombre del frente electoral.

Hasta este fin de semana desde LLA le ofrecían a los amarillos solo un puesto dentro de los primeros seis lugares de la lista, situación que se revirtió en las últimas horas, cuando la propia Pilar Ramírez, alter ego de la secretaria de Presidencia en la ciudad, confirmó que podían otorgarle el quinto y el sexto lugar en la boleta al partido que comanda Macri.

Estas exigencias generaron malestar en algunos sectores del PRO, entre ellos, a Vidal, quien consideró que se le cedían demasiados espacios a LLA. Las dificultades para llegar a un acuerdo y los condicionamientos impuestos por LLA fueron, sin duda, un factor que influyó en la decisión de Vidal de no sumarse a la alianza.

Las implicaciones de la decisión de Vidal para el PRO

Ahora, en la mesa chica de Pro comienzan a resonar otros nombres con posibilidad de competir como diputados nacionales por la ciudad: el secretario general de la presidencia Fernando de Andreis, ladero de Mauricio Macri; el excoordinador de Políticas Públicas Hernán Iglesias Illa; y Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura. “Pero nada cerrado”, advierte un amarillo al tanto de las negociaciones. Es que, probablemente, los posibles candidatos no estén exentos de la última palabra de Karina Milei.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.