María Eugenia Vidal insistió en que debe haber “unidad” a nivel nacional para ganarle al kirchnerismo

escuchar

CÓRDOBA.- La diputada a nacional y precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC María Eugenia Vidal lleva dos días de campaña en Córdoba. Era la única anotada en la carrera presidencial de la alianza opositora que faltaba pasar por esta provincia, que es un bastión a nivel nacional. Ya estuvieron Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Gerardo Morales. Hoy almorzó con los dos precandidatos a la gobernación del distrito, Luis Juez y Rodrigo de Loredo.

En el almuerzo en Colonia Caroya también estuvieron los diputados nacionales Soher El Sukaria y Mario Negri y el legislador porteño Darío Nieto. La reunión intentó ser una “demostración de unidad” de la alianza en un año electoral. “Es un encuentro de personas que trabajan en Córdoba y en toda la Argentina para proponerle el cambio en este 2023 a todos los argentinos”, dijo Vidal.

Sobre la interna cordobesa -todavía no se resolvió cómo se elegirá al candidato a gobernador porque JxC no tiene PASO en este distrito-, la diputada afirmó que “tener a dos buenos candidatos en Córdoba es un buen problema, no es una dificultad”.

Reglas de juego

“Lo más importante, más que definir candidaturas, es definir las reglas de cómo se definen esas candidaturas y que cada candidato, una vez que se definieron y se acordaron entre los partidos, sepa cuál es el carril por el que va a tener que ir”, añadió la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires.

Vidal también se refirió a los movimientos de la alianza a nivel nacional: “La unidad es muy importante para enfrentar al kirchnerismo, todos somos parte de un equipo; Patricia , Horacio, Mauricio, yo, desde hace muchos años. Es un equipo que es mucho más amplio que el Pro, que es Juntos por el Cambio, y que va a cumplir ocho años”.

“No es el tiempo para discutir candidaturas, yo no hago lo que crítico, no quiero ser parte de esa política que no se ocupa de los problemas de la gente -continuó-. Voy a ocupar el lugar donde la gente me ponga”. De todos modos, admitió que le gustaría ser presidenta.

La agenda de Vidal, quien ayer se encontró con el exministro de Turismo y diputado nacional Gustavo Santos (quien ahora pasa mucho tiempo en Madrid porque tiene un cargo en la Organización Mundial de Turismo), incluyó una recorrida por La Falda, ciudad que elige intendente el 19 de marzo; Cruz del Eje; Quilino; Deán Funes; la ciudad de Córdoba y Villa María.

“Los argentinos vivimos con un millón más de argentinos pobres desde que empezó el mandato de este Presidente, con 300 % de inflación acumulada y que probablemente sea cerca de 400% a final de año, teniendo que empezar las clases; un cuaderno de tapa dura cuesta $1.200, pensemos lo que significa llenar la mochila”, criticó Vidal a Alberto Fernández, de quien afirmó que “está en otro país, no vive la realidad que viven los argentinos, y eso es grave, no solo por que no sepa lo que nos pasa, sino porque difícilmente pueda resolver lo que no siente, no ve y lo que no le importa”.