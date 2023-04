María Eugenia Vidal: “Nadie se va a dormir preguntándose quién es el candidato de Juntos por el Cambio”

escuchar

La diputada nacional María Eugenia Vidal fue entrevistada el miércoles por la noche en LN+ y especuló con que los problemas de los argentinos no son los mismos que los de la política. “Nadie se va a dormir preguntándose quién es el candidato de Juntos por el Cambio”, dijo sobre la discusión respecto de las candidaturas presidenciales. En ese sentido, criticó al gobernador Axel Kicillof por la creciente inseguridad en el conurbano bonaerense y por plantear que el asesinato de Daniel Barrientos tenía relación con el Pro: “El kirchnerismo lleva al extremo la política de no hacerse cargo de las cosas”.

Consultada sobre las postulaciones de cara a las PASO de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, Vidal explicó que los ve a ambos preparados, pero hizo hincapié en dos cosas: las reglas internas para la competencia y la distancia que hay entre la política y el ciudadano. “Cuando Mauricio [Macri] decidió no competir saqué un manual con reglas para las PASO, porque si tengo una interna contra Horacio y Patricia, y digo que cualquiera de los dos ‘no está apto para ser Gobierno ¿cómo hago después para convencer a mis votantes de que formamos parte de una misma coalición? “.

Acto seguido se le preguntó sobre sus intenciones de buscar la Rosada. “Los dos están preparados y yo tengo que definir si quiero hacerlo o no”, dijo y explicó: “A nadie le importa nada si lanzo la candidatura, como no les importó la de Horacio y Patricia porque eso no está en la cabeza de los argentinos. Nadie se va a dormir pensando en quién va a ser el candidato de Juntos por el Cambio”.

Vidal: "Es vergonzoso ver como se echan culpa entre ellos"

Aunado a ello, la diputada nacional, explicó que parte de esa lejanía entre la política y la sociedad tiene que ver con las discusiones internas y la gestión kirchnerista de los últimos cuatro años. “Este Gobierno nunca tuvo un rumbo, pero ahora ni siquiera discuten qué dirección tomar, y lo que vemos es la desesperación por subirse al bote en lugar de preocuparse por los argentinos”, arguyó Vidal.

Además, recalcó que los dichos de Kicillof y Berni en los que vinculan al Pro con el asesinato del colectivo son parte de que el Gobierno no “se hace cargo”. “¿Quién es la víctima de esta semana? ¿Daniel o Kicillof? No puede ser que estemos discutiendo que el Pro sea parte de un complot de cosas que pasan todos los días en la provincia… ¿Quién gobernó estos cuatro años”, cuestionó.

“ El kirchnerismo lleva al extremo la política de no hacerse cargo de las cosas . Quién va a pensar que como Patricia fue a una línea de colectivos hace un mes después muere un colectivero”, analizó.

Por último, dijo que no le sorprendió la reacción de los colectiveros que agredieron a Berni. “La realidad le está dando cachetazos a la política para que reaccione”, advirtió y recordó los episodios de la beba de tres meses hallada muerta frente a la casa de Gobierno y la vez que los vecinos entraron a la casa narco en Rosario.

“Los únicos que no quieren oír son los que gobiernan, la realidad está muy clara”, insistió y terminó: “Los colectiveros sienten que les podría pasar a ellos. Berni les prometió cosas que no cumplió y encima viene a hacer show con las cámaras”.

