María Eugenia Vidal recorrió El Calafate con desafíos al kirchnerismo y avanza con su campaña electoral

escuchar

EL CALAFATE.- En modo campaña, la diputada nacional María Eugenia Vidal (Pro) se dio un baño de popularidad entre los turistas argentinos que se sorprendieron hoy al verla caminando por la avenida principal de esta ciudad. Le pedían fotos, la abrazaron y le desearon suerte para el año próximo. Aquí habló de turismo, aseguró que no le tenía miedo al kirchnerismo y explicó que la reiterada presencia de dirigentes de Pro en Santa Cruz responde al objetivo para que el partido crezca en el interior del país, aun en la cuna del kirchnerismo.

“Yo no creo que los argentinos tengan dueño ni que los territorios sean de alguien, lo digo desde la experiencia de haberme animado a competir en la provincia de Buenos Aires después de 28 años de un mismo partido político”, afirmó Vidal en la conferencia de prensa, y agregó: “No me achique en ese momento, no me achico ahora, me decidí a recorrer todo el país y eso incluye esta provincia y escuchar y aprender lo que hace falta”.

Días pasados, tras su presencia en Formosa, el gobernador Gildo Insfrán aseguró que Vidal tenía un “retraso mental”, luego que la diputada nacional se expresara sobre las políticas en esa provincia. Sus declaraciones generaron revuelo, y Vidal por su parte aseguró que seguiría recorriendo el país, en la que Santa Cruz se acaba de convertir en la provincia número veintiuno que visita en el año. “ No me va a detener quien gobierne. No me detuvo Insfrán en Formosa, no me detuvo Gerardo Zamora en Santiago del Estero y no me va a detener el kirchnerismo en Santa Cruz” , aseguró minutos antes de subirse a un auto y recorrer los 300 kilómetros que separan esta ciudad con Río Gallegos para realizar una actividad similar.

El kirchnerismo, que gobierna Santa Cruz desde 1991, observa por el rabillo del ojo el desembarco que se repite de dirigentes de Pro en la provincia. Hace solo dos semanas estuvo en Río Gallegos Horacio Rodríguez Larreta y el año pasado fue Patricia Bullrich como presidenta del partido. Y todos dejaron palabras críticas a la gestión.

María Eugenia Vidal, junto a la concejal Ethel Torres (Encuentro Ciudadano) saluda a Bonny Bollman, la propietaria de Pantagonia, una panadería alemana en el centro de Calafate.

“ Hay muchos argentinos que quieren cambiar y el cambio también tiene que llegar a esta provincia donde no hay alternancia , donde la ley de lemas como en otros lugares del país ha garantizado el poder eterno de un solo espacio político y eso no es bueno”, aseguró rodeada de dirigentes de la mesa local de Juntos por el Cambio integrada por Pro, la UCR y Encuentro Ciudadano.

La exgobernadora bonaerense se reunió aquí con empresarios turísticos locales, escuchó sus demandas e inquietudes, y luego criticó la actual política aerocomercial y las obras de infraestructuras pendiente, como los 73 kilómetros de la ruta 40 que aún restan asfaltar en la provincia, una de las obras que Lázaro Báez dejó inconclusas.

Vidal, recorre el centro de El Calafate junto a los dirigentes del PRO Alberto Parsons y María Laura Centurión y la concejal Ethel Torres de Encuentro Ciudadano Crédito: Gentileza Prensa PRO

La recorrida a pie de diez cuadras que hizo por el casco céntrico la llevó a cruzarse con la interminable cola de turistas que cada día realizan frente a la oficina de Western Union ubicada en el Correo Argentino, en busca de poder realizar una transferencia bancaria con una mejor diferencia cambiaria. “Hay que resolver el tipo de cambio, no hay país en el mundo que genere desarrollo con 15 tipos de cambio distintos, ni nosotros entendemos cual es el tipo de cambio ”, opinó.

Antes de subirse al auto para cruzar los 300 kilómetros de ruta hasta Río Gallegos, reunirse con el senador Eduardo Costa, de la UCR, y con referentes locales en temas educativos, Vidal se refirió a la sesión de ayer de la Cámara de Diputados que terminó en escándalo. “ Siento mucha tristeza que la sociedad haya visto una sesión como la de ayer, como diputada no me enorgullece para nada lo que sucedió ayer en el congreso. Ahora eso tiene un responsable claro y es el oficialismo, no somos todos iguales. Juntos por el cambio lo que hizo fue lo que correspondía, defender la institucionalidad”, afirmó.

La sesión del escándalo

Vidal aseguró que la diputada Cecilia Moreau actuó como militante de Cristina Kirchner al anular el nombramiento de los diputados para el Consejo de la Magistratura y defendió la decisión de no dar quorum para que se suspenda la sesión.

“No se puede atropellar al poder judicial, al poder legislativo, solo cuando se busca impunidad. Y ayer dimos un mensaje claro y tuvimos que darlo a los gritos porque no nos daban la palabra”, dijo, y agregó: “Juntos por el Cambio logró poner un segundo límite cuando hizo que esa sesión se levantara, porque era una sesión ilegal y todas las leyes que se sancionaran por mejor intencionadas que estuvieran no iban a ser válidas”.

Temas María Eugenia Vidal