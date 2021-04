María Eugenia Vidal: “Voy a ponerle el cuerpo a esta elección”

La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dialogó con Jonatan Viale y el equipo de +Realidad en LN+. La dirigente de Juntos por el Cambio habló, entre otras cosas, del cierre de las escuelas, la gestión de su sucesor, las internas de su espacio y las próximas elecciones. En este sentido aseguró que “no decidió” si se presentará como candidata, pero dijo: “Voy a ponerle el cuerpo a esta elección”.

La exmandataria bonaerense arrancó hablando de la situación de las escuelas, luego del decreto presidencial que suspendió las clases presenciales por dos semanas, como una manera de paliar la segunda ola del coronavirus.

“Esta necesidad de escuela abierta se da un país donde tenemos el 60% de los chicos pobres. No es solamente que los hijos de quienes tuvieron oportunidades tienen que aprender por computadora, muchos ni siquiera eso, muchos se cayeron del sistema”, aseguró.

’’Seguí en contacto con muchas mujeres que tienen comedores, que atienden chicos en el conurbano profundo y el año pasado en el medio de la cuarentena me decían que hay niños que no vieron mas, que nos dicen que volvieron a consumir, que cayeron presos. ¿Ese chico volvió a la escuela este año? ¿Lo vamos a recuperar más adelante?”, agregó Vidal.

Sobre las diferencias políticas que existen en el tema de las escuelas entre el oficialismo y la oposición, la exgobernadora, sentenció: “Estoy convencida de que si no encontramos la manera de ponernos de acuerdo sobre cosas tan básicas como esta, la gente va a elegir a otros que sí lo hagan. La grieta creo que cada vez es menos entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y más entre la política y la gente’’.

Más adelante, en referencia a las decisiones contrapuestas por el tema de la suspensión de las clases presenciales, Vidal expresó: “No creo que al Presidente no le importa la educación, o que al gobernador (Axel Kicillof) no le importe si las escuelas están abiertas o cerradas. Asumo que toman esta decisión creyendo que es la mejor manera de cuidar a la gente”.

“De la misma manera, no puedo creer que a Horacio no le importa que se muera gente. Si la Ciudad ha demostrado algo, es a través de Fernán Quirós... profesionalismo, planificación, evidencia, no agitación del miedo. Mover a la gente por miedo es el peor error de un gobierno”, añadió.

Al ser consultada sobre si volvería a la política, la exmandataria, que acaba de lanzar un libro sobre su vida y su período al frente del ejecutivo provincial, respondió que su vocación por transformar “está igual que siempre”. “Aprendí de muchos errores que tuve como gobernadora y tuvimos como gobierno. Espero, si la gente me da otra oportunidad, tomar estos aprendizajes”, expresó.

Al ser consultada sobre el futuro de la oposición -el periodista Lucas Morando le señaló dos “grandes rubros” en su movimiento, el de Patricia Bullrich y el más “Larretista”- Vidal fue contundente: “No voy a dedicarle un minuto de mi tiempo a una interna de mi espacio político. Los que eligen a los dirigentes son los votantes”.

“No me siento ni halcón, ni paloma, siento que la firmeza se ejerce, no se proclama”, agregó con relación a las denominaciones que se le ponen a los más “duros” y más “estrategas” dentro de Cambiemos. En este sentido, habló de la actitud del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “Horacio (Rodríguez Larreta) trabaja 12 horas por día, no se pelea y no se engancha. Le aplaudo que no dedique un segundo ni a la interna, ni a contestarle al Presidente, ni a la chicana”, señaló.

Con respecto a las elecciones legislativas, y a su posible candidatura, Vidal expresó: “No decidí que voy a hacer este año. Si hay algo que decidí, es que voy a ponerle el cuerpo a esta elección porque creo que se juegan muchas cosas, porque es importante que no haya una voz hegemónica en el Congreso. Si soy o no soy candidata me parece más una formalidad”.

En relación al expresidente, la exmandataria dijo: “Hablo con Mauricio Macri. Lo veo bien, lo veo como un expresidente que quiere promover nuevos liderazgos, lo veo parte activa de Juntos por el Cambio. No lo veo jubilándose, lo veo activo, involucrado”.

Sobre el final, la dirigente del PRO fue consultada sobre si le gustaría que Larreta fuera presidente en 2023. “Me gustaría que Juntos por el Cambio gobierne en el 2023. Horacio es un candidato obvio, un buen candidato como lo es Martín Lousteau, Alfredo Cornejo, como lo puedo ser yo o Patricia Bullrich”, concluyó.

