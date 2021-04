Detrás de escena: cómo María Eugenia Vidal ingresó en el camino de los libros políticos

Había trascendido que el libro de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal iba a lanzarse a fines de 2020, pero el retraso de la salida de las memorias del expresidente Mauricio Macri, Primer tiempo, hizo que la editorial “pisara” la publicación de Mi camino. Por eso su momento editorial llegó recién este mes, con una tirada de diez mil ejemplares (el del expresidente salió con 25.000, que casi se agotaron en la preventa). A Vidal le llevó “prácticamente” un año escribir su primer libro. “Después de dejar la gobernación, empezó a tomar apuntes, ideas y notas sobre el lado B de sus cuatro años de gestión -indicaron fuentes cercanas a LA NACION-. Escribía cuando encontraba un rato libre de sus clases y charlas en ONG y universidades, independientemente de que se fuera a convertir en un libro o no. Ella decidió no vivir de la política hasta que vuelva a ser, o no, funcionaria”.

Portada de "Mi camino", de María Eugenia Vidal; en redes sociales, se comparó esta tapa con las del libro de Michelle Obama y el de María José Lubertino

A inicios de 2020, al enterarse de esta faceta de escritora de Vidal, sus allegados le recomendaron que publicara un libro y la pusieron en contacto con Penguin Random House (PRH), en cuyo catálogo figuran títulos de otras políticas contemporáneas, entre ellas la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (Sinceramente) y la exministra de Seguridad Patricia Bullrich (Guerra sin cuartel). Esta semana, Mi camino figura en el tercer puesto del top ten de la cadena de librerías Cúspide, encabezado por el libro de Macri.

La exgobernadora trabajó con una editora de PRH, que la ayudó a organizar el material en ocho capítulos y un epílogo. Además, lleva un prólogo del psiquiatra José Eduardo Abadi. Según contaron sus asesores, escribir se transformó para ella en un proceso “catártico y terapéutico”. En Mi camino hay recuentos de errores y fallas durante su gestión en Buenos Aires, y también una crítica de la grieta, que Vidal sitúa entre los políticos y la gente, y no entre los partidarios de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos.

Su interés es que el libro se lea y se difunda, y que sirva como ejemplo de aciertos y errores para aquellos que quieren encarar un camino político o de gestión. “Yo creo que es mejor tomar otro camino, más difícil, más largo, menos popular: el camino de tratar de entender al otro, de escuchar en serio en lugar de dar una respuesta automática, de querer que la sociedad elija por convicción, no porque el otro es malo, sino porque nosotros somos mejores, aun cuando eso suponga un riesgo”, se lee en las páginas de Mi camino que, desde este sábado, se podrá conseguir en formato digital.

En la presentación, anteayer por la tarde por redes sociales, en diálogo con la periodista Eleonora Cole, la exgobernadora dijo que decidiría si será candidata a diputada por la ciudad de Buenos Aires o por la provincia de Buenos Aires más cerca de la fecha del cierre de listas (el 30 de junio). También deslizó que consideraba la posibilidad de no presentarse en las próximas elecciones de medio término.

En su primer libro, además, Vidal cuenta cuánto la afectó a nivel personal -en su relación con padres, hijos y con su exmarido, Ramiro Tagliaferro- la gestión política, las amenazas que recibió de las “mafias” y la amistad con sus “padres” políticos: el expresidente Mauricio Macri y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta. Respecto del futuro, la autora deja claro que avanzará en su propio camino, el de “los moderados”, sin dejar de consensuar posiciones con ambos políticos, y con otras figuras como Elisa Carrió, una “tía” política, podría decirse, para seguir con esta metáfora que enlaza familia y poder.